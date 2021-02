René Resch

Wie Tesla mitteilt, habe das Unternehmen 1,5 Mrd. US-Dollar in Bitcoin investiert und möchte in naher Zukunft die Kryptowährung auch als Zahlungsmittel akzeptieren. Die Nachricht verhilft dem Bitcoin-Kurs auf ein neues Rekordhoch.

Vergrößern Tesla investiert 1,5 Mrd. US-Dollar in Bitcoin - Kryptowährung auf Rekordhoch © Tesla / Bitcoin

Tesla hat nach eigenen Angaben 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung Bitcoin investiert und möchte "in naher Zukunft" damit beginnen, Bitcoin als Zahlungsmittel für die eigenen Produkte zu akzeptieren, berichtet "The Verge".

Tesla hat zu der Bitcoin-Investition folgendes Statement abgegeben:

"Im Januar 2021 haben wir unsere Investitionspolitik aktualisiert, um uns mehr Flexibilität zu gewährleisten, um Barmittel, die nicht zur Aufrechterhaltung einer angemessenen operativen Liquidität benötigt werden, weiter zu diversifizieren und die Rendite zu maximieren. Im Rahmen dieser Richtlinie können wir einen Teil dieser Barmittel in spezifizierte alternative Reserveaktiva investieren.

Danach haben wir im Rahmen dieser Richtlinie insgesamt 1,50 Mrd. US-Dollar in Bitcoin investiert. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass wir in naher Zukunft damit beginnen werden, Bitcoin als Zahlungsmittel für unsere Produkte zu akzeptieren, vorbehaltlich geltender Gesetze und zunächst auf einer begrenzten Basis, die wir nach Erhalt liquidieren können oder auch nicht."

Die Tesla-Investition hat den Preis der Kryptowährung auf mehr als 43.000 US-Dollar steigen lassen. Bitcoin hat damit abermals ein Rekordhoch erreicht.

Elon Musk befeuert Kurse von verschiedenen Kryptowährungen

Elon Musk ist aktuell eifrig dabei Kryptowährungen zu befeuern. Neben der Tesla-Investition und dem damit einhergehen Bitcoin-Kurs-Anstieg, war Musk auch mitverantwortlich für den aktuellen Hype um die Meme-Kryptowährung Dogecoin - die hatte der Milliardär und Tesla-CEO auf Twitter ordentlich gepusht.

The future currency of Earth — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

