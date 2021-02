Tesla bekommt deutsche Steuergelder in Milliardenhöhe

Hans-Christian Dirscherl

Tesla soll mindestens eine Milliarde deutscher Steuergelder für den Bau seiner Batteriefabrik in Grünheide bekommen.

Vergrößern Tesla bekommt bist zu 9.999.999.999 Euro deutsche Steuergelder © Tesla

Tesla bekommt für den Bau seiner Batteriefabrik im brandenburgischen Grünheide einen Milliardenbetrag von der Bundesrepublik Deutschland. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Business Insider.

Tesla hatte sich beim „IPCEI“-Förderprogramm („Important Projects of Common European Interest“) des Bundeswirtschaftsministeriums beworben. Diese Bewerbung war laut Business Insider erfolgreich, Tesla ist eines der insgesamt elf geförderten IPCEI-Unternehmen.

Das Magazin will nun aus Regierungskreisen erfahren haben, dass Tesla einen Milliardenbetrag an öffentlichen Fördergeldern bekommt. Die genaue Summe ist unbekannt, laut Business Insider soll sich um einen einstelligen Milliardenbetrag handeln. Die Summe teilen sich das Land Brandenburg und die Bundesrepublik Deutschland. Brandenburgs Anteil soll ein Drittel der Fördersumme sein, so Business Insider.

Mit dem „IPCEI“-Förderprogramm sollen eigentlich europäische Unternehmen bei der Entwicklung von Schlüsseltechnologien gefördert werden. Doch mit dieser Entscheidung bekommt nun ein US-Unternehmen die deutschen Fördergelder. Allerdings eben für den Aufbau einer Fabrik in Deutschland.



Tesla wurde in die Liste der geförderten Unternehmen aufgenommen, weil es in seiner geplanten Fabrik in Grünheide nicht nur Batterien bauen lassen will, sondern dort auch Batteriezellen fertigen wird. Damit würde eine neue Kernkompetenz in Grünheide angesiedelt: Die Batteriezellenfertigung. Ähnliches plant derzeit auch Volkswagen in Deutschland , doch die meisten anderen deutschen Automobilhersteller bauen in Deutschland keine eigene Batteriezellenfertigung auf. BMW zum Beispiel forscht zwar im Raum München an Batteriezellen und fertigt dort geringe Mengen für Forschungszwecke, doch die Batteriezellen für seine Serienfahrzeuge kauft BMW von asiatischen Unternehmen ein.

Deutsche Tesla-Fabrik in Grünheide: Ab 2700 Euro für Ungelernte und Arbeitslose

Deutsche Tesla-Fabrik: 40.000 Jobs möglich - Sie können sich jetzt bewerben

Tesla: Grünheide wird größte Batteriefabrik der Welt + neues Kompaktmodell