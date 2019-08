Tesla: Unbegrenzter Gratis-Strom für Model S und X

Hans-Christian Dirscherl

Tesla führt das kostenlose Aufladen mit Strom wieder ein. Käufer eines neuen Tesla Model S oder X laden unbegrenzt an den Tesla-Superchargern auf.

Vergrößern Für das Model 3 ändert sich nichts. Dessen Fahrer müssen den Strom am Supercharger nach wie vor bezahlen.

Tesla führt das kostenlose Aufladen mit Strom wieder ein. Ab sofort können Käufer eines neuen Tesla Model S oder Tesla Model X an den Tesla-Superchargern lebenslang wieder kostenlos Strom aufladen, wie der US-Elektroauto-Hersteller via Twitter mitgeteilt hat.

Das Recht zum kostenlosen Stromaufladen ist an den Erstkäufer eines neuen Tesla Model S oder X gekoppelt. Wenn dieser seinen Tesla dann weiterverkauft, erlischt das Recht auf Gratis-Strom an den Superchargern. Der Anspruch auf das kostenlose Aufladen ist also nicht an das Fahrzeug gekoppelt.

Tesla nimmt damit seine Entscheidung von Anfang 2017 zurück. Damals beendete Tesla das Recht von Model-S- und X-Fahrern auf das unbegrenzte kostenlose Aufladen mit Strom an den Tesla-Superchargern. Ab dem 1. Januar 2017 waren nur noch 400 kWh pro Jahr beziehungsweise Strom für 1000 Meilen Reichweite pro Jahr kostenlos. Wer dagegen ein Model S oder ein Model X bis zum 31.12.2017 gekauft hat, darf seinen Tesla auch weiterhin ohne Mengenbegrenzung aufladen. Die Obergrenze von 400 kWh gilt für diese Tesla-Kunden nicht. Besitzer eines Tesla Model 3 müssen ohnehin immer schon für ihren Strom bezahlen.

Eine Karte mit allen weltweit verfügbaren Supercharger-Stationen finden Sie hier.



Möglicherweise reagiert Tesla mit seiner Kursänderung auf die zuletzt schwächelnden Absatzzahlen bei Model S und X, wohingegen sich das günstigere Model 3 blendend verkauft. Von 95.200 insgesamt ausgelieferten Fahrzeugen im zweiten Quartal 2019 waren nur 17.650 Exemplare ein Model S oder X. Der Rest waren alles Model 3, an dem Tesla aber weniger verdient.

Tesla will Supercharger zu Kiosken ausbauen – Ladezeit sinnvoll nutzen

Tesla: Supercharger nicht gratis für Model-3-Fahrer

Tesla: Supercharger in ganz Europa bis Ende 2019

Tesla: Aufladen am Supercharger in den USA bis zu 100 Prozent teurer!