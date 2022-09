Tesla: Rückruf-Aktion mit über einer Million Fahrzeugen

Michael Söldner

In der bislang größten Rückruf-Aktion müssen 1,1 Millionen Fahrzeuge von Tesla mit einer neuen Software ausgestattet werden.

Vergrößern Fast die gesamte Flotte von Tesla benötigt ein Firmware-Update wegen fehlerhaft arbeitender Fensterheber. © tesla.com

Tesla sieht sich mit einer riesigen Rückruf-Aktion konfrontiert: Die meisten der bislang produzierten Fahrzeuge, darunter auch alle Model Y, müssen mit einer neuen Firmware versehen werden, da die Motoren der Fensterheber nicht verlässlich blockieren, wenn sie auf einen Widerstand stoßen. Dies in den USA jedoch zwingend vorgeschrieben.

Über eine Million Fahrzeuge betroffen

Konkret betroffen sind laut US-Verkehrsbehörde NHTSA 1.096.762 Fahrzeuge . Damit muss fast die gesamte Flotte des Herstellers mit einem Update versorgt werden. Sollte der Fensterheber-Motor beim Schließen auf ein Hindernis stoßen, so könnte länger als zulässig eine zu hohe Kraft ausgeübt werden. Normalerweise müssten Fensterheber hier sofort zurückfahren. Genau dieser Mechanismus könne aber bei den Tesla-Autos ausfallen. Gefunden wurde dieses Problem bereits Mitte August. Nach eigenen Tests hat sich Tesla nun zu einem freiwilligen Rückruf entschlossen.

Kein Werkstatt-Besuch notwendig

Wie bei sechs der vorangegangenen 14 Rückrufe in den USA könne hier Abhilfe über ein Software-Update geschaffen werden. Bei den ab dem 13. September vom Band gelaufenen Autos von Tesla sei laut NHTSA bereits eine neue Firmware-Version installiert worden. Diese sorgt dafür, dass der Fensterheber bei einem Widerstand sofort zurückfährt. Wer bereits ein Model 3, Model Y, Model S oder Model X besitzt, soll per Funk ein Update erhalten. Die Besitzer der Fahrzeuge sollen aber erst Mitte November benachrichtigt werden. Zu diesem Zeitpunkt dürfte der riesige Rückruf schon zu großen Teilen per Update beendet sein. Inwieweit auch deutsche Tesla-Käufer betroffen sind, bleibt aktuell noch unklar.



Tesla per Handbewegung öffnen – dank Chip unter der Haut