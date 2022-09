Tesla Modell Y: Rekordergebnisse im EuroNCAP-Crashtest – Tester jubeln

Hans-Christian Dirscherl

Das in Deutschland gebaute Tesla Model Y hat Spitzenergebnisse im EuroNCAP-Crashtest erzielt. Das Fazit des renommierten EuroNCAP-Gremiums liest sich wie eine Lobeshymne.

Vergrößern Tesla Modell Y: Rekordergebnisse im EuroNCAP-Crashtest. © EuroNCAP

Das Tesla Model Y hat fünf Sterne im EuroNCAP-Crashtest erzielt . Das ist nicht ungewöhnlich, viele moderne Fahrzeuge, darunter auch viele günstigere Modelle, erzielen die begehrte 5-Sterne-Wertung. Doch die Detailbewertung durch EuroNCAP zeigt die besonderen Stärken des Tesla-Modells, das in der deutschen Tesla-Fabrik in Grünheide gebaut wird.

Lobeshymne von EuroNCAP auf Tesla Model Y

So schreibt EuroNCAP: "Das mit Spannung erwartete Tesla Model Y hat nicht enttäuscht und schießt an die Spitze der kürzlich veröffentlichten Fünf-Sterne-Autos“. Mit folgender Begründung: "Das Model Y, das in Teslas Berliner Gigafactory gebaut wird, erreicht beeindruckende 97 Prozent beim Insassenschutz für Erwachsene und nahezu perfekte 98 Prozent beim Sicherheitsassistenten, mit voller Punktzahl für die Fahrspurunterstützung und das neue kamerabasierte Fahrerüberwachungssystem. In Euro NCAP-Streckentests schneidet das kamerabasierte Vision-System des Model Y bei der Vermeidung von Kollisionen mit anderen Autos, Radfahrern und Fußgängern bemerkenswert gut ab."

EuroNCAP fährt mit seiner Lobeshymne fort: "Wir gratulieren Tesla zu einer wirklich herausragenden, rekordverdächtigen Bewertung des Model Y. Tesla hat gezeigt, dass ihnen das Beste gerade gut genug ist, und wir hoffen, dass sie dieses Ziel auch in Zukunft anstreben werden."

Tesla jubelt über EuroNCAP-Bewertung

Entsprechend fiel der Jubel bei Tesla aus. Der Elektro-Auto-Vorreiter betont vor allem diesen beiden Testergebnisse: Das in Deutschland produzierte "Model Y erhielt die höchste Gesamtpunktzahl aller Fahrzeuge, die bislang nach dem neuesten und strengsten Testprotokoll von EuroNCAP getestet wurden“. Sowie: Das "Model Y erreichte auch eine Bewertung von 97 % in der Kategorie Insassenschutz für Erwachsene – erneut die höchste aller unter diesem Protokoll getesteten Fahrzeuge."

Testberichte zu Tesla-Fahrzeugen

Wir haben das Tesla Model Y (damals noch ein in China gefertigtes Fahrzeug) bereits 2021 getestet: Tesla Model Y – rasender Pampersbomber im Test. Ebenso finden Sie bei uns einen Test des Tesla Model 3, das die Basis für das Model Y bildet: Tesla Model 3 im Test + Video – irrer Sprint, rasanter 15-Zöller und always online.

