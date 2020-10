Tesla Model Y verliert Dach während der Fahrt

Hans-Christian Dirscherl

Ein nagelneues Tesla Model Y hat während der Fahrt sein Panoramadach verloren. Ein verblüffter Mitfahrer veröffentlichte ein Video des ungewollten Cabrios.

Vergrößern Das Model Y basiert auf dem Model 3. © Tesla

Erinnern Sie sich noch an die Citroen 2CV „Ente“ oder an den VW Käfer mit Faltdach? Auch das Smart Cabrio 451 bietet ein ähnliches Fahrgefühl (wenn man die seitlichen Stege nicht abbaut): Kein Vollcabrio, sondern der seitliche Rahmen des Autos bleibt stehen und nur das Faltdach dazwischen kann zurückgeschoben werden. Genau dieses Fahrgefühl hatten plötzlich die Insassen eines Tesla Model Y – weil das gläserne Panoramadach des Tesla während der Fahrt davongeflogen ist.

Ein Amerikaner war zusammen mit seinen Eltern in deren brandneuen Tesla Model Y auf einem Highway in Kalifornien unterwegs. Plötzlich hörten die Insassen laute Windgeräusche, wie The Verge schreibt. Der Mann dachte zunächst, dass ein Fenster offen sei. Doch eine halbe Minute später flog das komplette Glas-Panoramadach des Model Y davon. Erst zwei Stunden zuvor hatten seine Eltern zusammen mit ihrem Sohn den Neuwagen bei einem Tesla-Händler abgeholt. Bereits bei der Übernahme bemerkten die frisch gebackenen Tesla-Besitzer Mängel wie schlechte Spaltmaße und Unebenheiten. Also die bekannten Probleme so vieler Teslas. Damit hatten die Eltern also vermutlich gerechnet, doch ein davonfliegendes Dach hatte sie sicherlich nicht auf dem Plan. Dieses Video zeigt das Model Y fahrend ohne Dach.



Mit Qualitätsproblemen kämpft Tesla seit jeher, doch beim Model Y, das ab Sommer 2021 auch in Grünheide in Brandenburg vom Band laufen soll, scheinen die Verarbeitungsprobleme besonders verbreitet zu sein. In der Regel handelt es sich dabei um Lackprobleme, schlechte Spaltmaße und Fugen und fehlerhafte Sitze. Davon fliegende Panoramadächer wurden dagegen bisher nicht berichtet.

Für rund 64.000 Euro bekommt ihr im neuen Tesla Model 3 Performance jede Menge Technik-Schnickschnack. Und in unserem Test stellen wir schnell fest: Tesla nimmt sich selbst nicht allzu ernst und spendiert dem E-Auto jede Menge Features, über die man nur lachen kann: Blinker mit Furzgeräuschen, Videospiele oder ein Lagerfeuer für "romantische" Stunden auf der Autobahn.



Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Insassen informierten die Autobahnpolizei und fuhren dann mit ihrem ungewollten Halbcabrio zurück zum Tesla-Händler. Dessen erste Vermutung: Entweder war die Abdichtung fehlerhaft oder Tesla hat komplett die Dichtung für das Dach vergessen. Der Händler bot an sich um die Reparatur zu kümmern und währenddessen einen Leihwagen zur Verfügung zu stellen, doch die Eltern lehnten ab. Sie wollen den Tesla zurückgeben und sich stattdessen ein anderes Fahrzeug kaufen.

Tesla liefert viele Model Y mit schweren Fehlern aus

Studie: Tesla baut die Autos mit den meisten Fehlern

Tesla Model 3 im Test + Video: Irrer Sprint, rasanter 15-Zöller und always online