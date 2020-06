Hans-Christian Dirscherl

Tesla stattet das Model 3 standardmäßig mit USB C und kabellosem Aufladen von Smartphones aus.

Vergrößern Tesla Model 3 bekommt USB C und kabelloses Aufladen

Tesla verbessert beim Model 3 die Smartphone-Anbindung. Laut der auf Themen rund um Elektroautos spezialisierten US-Webseite Electrek stattet Tesla das Model 3 in den USA standardmäßig mit USB-C-Anschlüssen und Qi-Ladeschalen für das kabellose Aufladen von Smartphones aus. Damit ziehen die in der Teslafabrik im kalifornischen Fremont hergestellten Tesla Model 3 ausstattungsmäßig mit den Model-3-Exemplaren aus China gleich.



Das Model Y, Teslas neuestes SUV-Modell auf der Basis des Model 3, wird bereits standardmäßig mit USB C und Ladeschale für kabelloses Aufladen ausgeliefert. Tesla liefert das Model Y seit März 2020 an seine Kunden aus.



Für die in Deutschland ausgelieferten Model 3 liegen noch keine Informationen dazu vor. Sie können grundsätzlich aber auch jede andere Qi-Nachrüstlösung für USB-Ports in ein Model 3 integrieren.



In unserem Test des Model 3 stellten wir bereits fest, dass die Innenausstattung und insbesondere die Smartphone-Anbindung eher durchschnittlich sind. Letztere Schwäche würde mit den hier erwähnten Neuerungen behoben. Beim Thema "Neuerungen für das Model 3" dürfte aber das kommende Akku-Update für das Model 3 besonders spannend werden: Tesla will nämlich ab Ende 2020 oder Anfang 2021 Akkus in sein Model 3 einbauen, die eine Lebensdauer von mindestens 1 Million Meilen (1,6 Millionen Kilometer) haben und weniger als 100 Dollar pro Kilowattstunde kosten sollen. Damit sollen die Kosten für ein Elektroauto auf das Niveau eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor fallen.



