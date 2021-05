Tesla: Kamera überwacht ab sofort den Fahrer

Hans-Christian Dirscherl

Tesla lässt ab sofort den Fahrer durch eine Kamera überwachen. Die neue Funktion schaltet Tesla per Software-Update frei.

Vergrößern Tesla: Ab sofort überwacht Innenkamera den Fahrer © Gabo_Arts/Shutterstock.com

Tesla verschärft die Überwachung des Fahrers, wie zum Beispiel Techcrunch berichtet . Im Model 3 und im Model Y behält nun die schon längere verbaute Innenraumkamera den Fahrer im Blick, sobald dieser den „verbesserten Autopiloten“ aktiviert. Die Kamera schaltete Tesla für diesen Zweck per Software-Update („Cabin Camera Update“) over the Air frei, wie Screenshots auf Twitter hier und hier zeigen:

Well well well. Look what we have here. pic.twitter.com/BakZlRfDFz — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) May 27, 2021

Laut Electrek trägt das Software-Update die Versionsnummer 2021.4.15.11.

Die dafür verwendete Kamera befindet sich oberhalb des Innenrückspiegels. Der Tesla soll nun also erkennen können, wenn der Fahrer nicht aufmerksam ist, während der Autopilot eingeschaltet ist und den Fahrer entsprechend warnen.

Tesla ist sich aber darüber bewusst, dass es vielen Fahrern nicht gefallen dürfte, wenn sie während der Fahrt gefilmt werden. Deshalb versichert Tesla, dass die von der Kamera erfassten Daten im Fahrzeug bleiben und nur dort die Auswertung erfolgt, sofern der Fahrer das nicht ausdrücklich umstellt. Tesla verrät außerdem nicht, wie die Fahrerüberwachung genau funktioniert: Überwacht die Kamera also die Augen des Fahrers oder dessen Kopfhaltung? In der Vergangenheit hatte sich Tesla-Chef Elon Musk gegen Eye-Tracking ausgesprochen: Tesla überwacht Fahrer nicht per Eye-Tracking - Musk war dagegen .

Tesla verrät auch nicht, ob die Kameraüberwachung vielleicht die Vorstufe dafür sein könnte, dass der Fahrer in naher Zukunft offiziell die Hände vom Lenkrad nehmen darf, während der Autopilot den Wagen steuert. Derartige „Handsfree-Systeme“ gibt es bereits bei General Motors und Ford.

Diese Kameraüberwachung ergänzt die bisherigen Sicherheitsmechanismen wie die Sensoren am Lenkrad, mit denen der Tesla merken soll, ob der Fahrer noch seine Hände am Lenkrad hat. Und den Sensor im Gurtschloss, der registriert, wenn man den Gurt löst. All das zusammen soll verhindern, dass der Fahrer den Fahrersitz verlässt, während der Autopilot aktiviert ist. Genau das ist aber die Frage bei dem tödlichen Unfall, der sich vor einigen Wochen mit einem Tesla Model S ereignet hat. Bei dem verunfallten Tesla soll tatsächlich der Fahrersitz leer gewesen sein. Die Untersuchung des tödlichen Unfalls dauert aber noch an.

In der Vergangenheit kursierten immer wieder Videos, in denen verantwortungslose Teslafahrer demonstrieren, wie sie zum Beispiel die Lenkradsensoren überlisten.

Tesla Model S und Model X mit Baujahr vor 2021 besitzen keine Innenkamera. In Zukunft will Tesla aber auch in neuen Model S und X Innenkameras verbauen.

