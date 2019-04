Tesla: Hoher Verlust im ersten Quartal 2019

Denise Bergert

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 musste Tesla einen Verlust in Höhe von 702 Millionen US-Dollar verzeichnen.

Tesla hat in dieser Woche seine Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2019 vorgelegt . Die Zahlen enttäuschten Analysten, die sowohl mehr Umsatz als auch geringere Verluste erwartet hatten. Der Verlust des E-Auto-Bauers lag im ersten Geschäftsquartal bei 702 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen konnte außerdem Umsätze in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar verzeichnen. Analysten waren jedoch von 5,19 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Als Reaktion fiel die Tesla-Aktie am gestrigen Abend von 234,70 Euro auf 229,45 Euro.

Gründe für die Tesla-Krise sind unter anderem die geringeren Auslieferungszahlen für Model X und Model S, die sich im Vergleich zu früheren Quartalen mehr als halbiert haben. Zu schaffen macht dem US-Unternehmen auch das neue günstigere Model 3. Das E-Auto kann anscheinend nicht mit einer für den Konzern ausreichend hohen Marge produziert werden. Am Cash-Bestand von Tesla nagt außerdem der Gigafactory-Ausbau sowie der Bau einer Produktionsanlage in Schanghai. Laut Tesla sei die finanzielle Situation des Unternehmens nicht angespannt. Einen möglichen Rückzug vom Kapitalmarkt wollte Firmenchef Musk jedoch auch nicht ausschließen.

