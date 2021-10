Hans-Christian Dirscherl

Auf dem deutschen Stellenportal von Tesla finden sich zahlreiche freie Stellen, die jetzt in Deutschland zu besetzen sind. Diese Jobs gibt es bei Tesla.

Vergrößern Tesla: Diese Jobs sind jetzt in Deutschland zu besetzen © Tesla

Bereits vor einiger Zeit hatte Tesla eine Webseite mit offenen Stellen in seiner neuen Gigafactory 4 im brandenburgischen Grünheide online gestellt. Dieses Stellenportal ist also keineswegs neu, sondern schon länger verfügbar – damals versprach Tesla bis zu 40.000 Jobs in Grünheide. Siehe hierzu unsere Meldung Deutsche Tesla-Fabrik: 40.000 Jobs möglich - Sie können sich jetzt bewerben.

40.000 freie Stellen finden Sie derzeit zwar nicht auf der „Karriere“-Seite von Tesla für Grünheide. Trotzdem ist das Angebot an freien Jobs bei Tesla abwechslungsreich und umfangreich. So sucht Elon Musk zum Beispiel Betriebsärzte, Werkstoffprüfer, Gießer und Poliere für Grünheide. Aber auch Lackierer und Ingenieure sowie alle Arten von Technikern sind gefragt. Relativ viele der Stellenausschreibungen drehen sich um die Bereiche Karosseriebau/Presswerk, Werkzeugproduktion und Lackiererei sowie Batterie (Tesla will in Grünheide nicht nur das Model Y produzieren, sondern zu einem späteren Zeitpunkt auch Akkus). Natürlich sind auch Jobs aus der Qualitätskontrolle zu besetzen. Aus vielen Stellenanzeigen geht zudem hervor, wie wichtig der Schichtbetrieb in Grünheide sein wird. Tesla will dort eben möglichst viele Autos – und später auch Batterien – rund um die Uhr fertigen lassen.

Für Softwareexperten/Programmierer gibt es in Grünheide dagegen nur ganz wenige Stellenangebote, die Softwareentwicklung findet nun einmal ganz überwiegend in den USA statt.

Sie finden alle derzeit zu besetzenden Stellen in Teslas Gigafactory 4 in Grünheide auf dieser Webseite. Auf dieser Tesla-Webseite wiederum finden Sie auch die Stellenanzeigen zu den anderen Tesla-Fabriken rund um den Globus.

Der ganz überwiegende Teil der neu zu besetzenden Stellen richtet sich an Menschen, die bereits Berufserfahrung mitbringen. Musk hatte aber seinerzeit betont, dass auch Ungelernte bei Tesla einen Job finden können und dabei ab 2700 Euro verdienen können sollen, siehe unsere Meldung Deutsche Tesla-Fabrik in Grünheide: Ab 2700 Euro für Ungelernte und Arbeitslose .