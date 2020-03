Tesla: 1 Million E-Autos gebaut, 361 Einwendungen gegen deutsche Teslafabrik

Hans-Christian Dirscherl

Tesla hat 1 Million Elektro-Autos gebaut. Das twittert jetzt Elon Musk. Gegen die Teslafabrik in Gründheide liegen aber 361 Einwendungen vor.

Tesla jubelt: Der Elektroauto-Vorreiter meldet die Fertigstellung seines einmillionsten Elektroautos. Dabei handelt es sich offensichtlich um ein Model Y, also um das neue Kompakt-SUV auf Model-3-Basis. Denn Elon Musk hat das Foto eines roten Model Y in Zusammenhang mit der Produktion von 1 Million Teslas getweetet.



Tesla ist damit unumstritten zahlenmäßig der größte Elektroautohersteller der Welt. In Bezug auf Innovationskraft und der Umsetzung technischer Lösungen für Elektroautos hat Tesla ohnehin längst Meilensteine gesetzt, an denen sich alle anderen Automobilhersteller orientieren müssen. Man denke hier zum Beispiel nur an die Batterien, die im Bodenblech versenkt werden und dadurch nicht nur keinen Platz im Innenraum- oder Kofferraum wegnehmen, sondern auch für einen genial tief Schwerpunkt und damit für beste Straßenlage sorgen. Mit Rostproblemen müssen Teslafahrer vermutlich auch nie kämpfen, denn an einem Tesla befinden sich kaum konventionelle Stahlteile, die rosten können.

Lesetipp: Tesla Model 3 im Test + Video - irrer Sprint, rasanter 15-Zöller und always online



Mit seinem weltweiten Netz von Superchargern hat Tesla ebenfalls einen bis heute nicht eingeholten Vorsprung vor den etablierten Automobilherstellern. BMW, Porsche und Konsorten versuchen derzeit mühsam ein vergleichbares Netz von Ladestationen aufzubauen.

Den Bau seiner vierten Gigafactory, der Gigafactory 4 (GF4) im brandenburgischen Grünheide im Südosten von Berlin, treibt Tesla energisch voran, noch im März 2020 will Elon Musk zum Spatenstich nach Grünheide kommen. Fast scheint es, als solle der Zeitrahmen für den Bau der GF4 das Gegenmodell zum bisher desaströs verlaufenden Bau des neuen Berliner Flughafens BER werden.

Allerdings ist Teslas Vorgehen nicht ohne Risiko: Denn jetzt berichtet die brandenburgische Regionalzeitung Märkische Allgemeine, dass 361 Einwendungen von einzelnen Bürgern oder Verbänden gegen den Bau der GF4 in Grünheide vorliegen. „Dabei gehe es vor allem um die Themen Wasser, Wald, Verkehr und Naturschutz“, wie die Märkische Allgemeine schreibt. Diese Einwendungen gegen das „ Zulassungsverfahren für Errichtung und Betrieb einer Anlage für den Bau und die Montage von Elektrofahrzeugen mit einer Kapazität von jeweils 100.000 Stück oder mehr je Jahr am Standort 15537 Grünheide (Mark) - Reg.-Nr.: G07819“ werden am 18. März 2020 öffentlich erörtert.

