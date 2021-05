Termine für Geforce RTX 3070 Ti und RTX 3080 Ti

Michael Söldner

Die beiden neuen Grafikkarten RTX 3070 Ti und RTX 3080 Ti sollen bereits Anfang Juni in den Handel kommen.

Vergrößern Die RTX 3080 Ti soll noch etwas mehr Leistung bieten als die RTX 3080. © nvidia.com

Noch hält sich Nvidia damit bedeckt, wann die beiden neuen Geforce-Grafikkarten RTX 3070 Ti und RTX 3080 Ti in den Handel kommen werden. Fest steht wohl aber, dass der Hersteller die beiden neuen Modelle auf der Computex während einer Keynote am 1. Juni vorstellen will. Danach kommen die Karten in den Verkauf. Für die RTX 3080 Ti soll der Verkaufsstart am 3. Juni erfolgen, die RTX 3070 Ti kommt wenige Tage später am 10. Juni in den Handel. Über die Leistung der beiden Karten können sich potenzielle Käufer allerdings erst kurz vorher informieren, einen Tag vor dem jeweiligen Verkaufsstart sollen die ersten Test online gehen. Bis dahin unterliegen sie einem Embargo.

Eine offizielle Bestätigung dieser beiden Termine durch Nvidia steht noch aus. Es wäre aber erfreulich, wenn beide Karten schon kurz nach ihrer Enthüllung in den Handel kommen würden. Inwieweit die angebotenen Stückzahlen die Nachfrage der Spieler befriedigen können, bleibt allerdings fraglich. Schon seit Monaten ist der Markt wie leergefegt, häufig sind die Karten nur für den fast doppelten Verkaufspreis erhältlich. Dabei handelt es sich mit der RTX 3070 Ti und RTX 3080 Ti um zwei sehr interessante Grafikkarten: Die RTX 3080 Ti verfügt voraussichtlich über 10.240 Shader-Kerne, 80 Raytracing-Kerne sowie 320 Textureinheiten. Die Karte wird mit 12 GB GDDR6X-Speicher ausgeliefert, der mit 1.365 MHz (Basis) und 1.665 MHz (Boost) taktet. Die RTX 3070 Ti hingegen verfügt über 6.144 Shader, 48 Raytracing-Kerne und 192 Textureinheiten. Sie wird mit 8 GB GDDR6X-Speicher ausgeliefert. Die Taktraten sind hingegen noch nicht durchgesickert. Auch zu den Preisen der beiden Karten liegen noch keine gesicherten Informationen vor.

RTX 3080 Ti: Für Mining-Zwecke wohl uninteressant