Termin für die Microsoft Build 2022 steht fest

Denise Bergert

Die Entwickler-Konferenz Microsoft Build findet in diesem Jahr vom 24. bis 26. Mai als reines Online-Event statt.

Vergrößern Die Microsoft Build wird auch 2022 wieder ein reines Online-Event. © Microsoft

Microsoft hat in dieser Woche konkrete Details zur Microsoft Build 2022 bekannt gegebenen . Wie schon in den beiden Jahren zuvor, wird die Entwickler-Konferenz auch in diesem Jahr wieder als reines Online-Event stattfinden. Vom 24. bis 26. Mai 2022 können sich Ingenieure, Studenten, Startups, IT-Profis und Entwickler über die neuesten Microsoft-Technologien sowie Office und Windows austauschen und informieren.

Online-Event seit 2020

Ursprünglich war die Microsoft Build ein Live-Event, das jährlich in der US-Metropole Seattle veranstaltet wurde. Durch die weltweite Corona-Pandemie wurde Microsoft jedoch 2020 gezwungen, die Entwickler-Konferenz in eine reine Online-Veranstaltung zu verwandeln. Daran ändert sich auch in diesem Jahr nichts. Neu sind laut Microsoft jedoch „marktspezifische Inhalte“ für Deutschland, Japan, Lateinamerika und Frankreich. Die Build startet am 24. Mai mit der Keynote. In mehreren Sitzungen sollen über die Konferenz hinweg mehrere Zeitzonen bedient werden.

Welche Ankündigungen hat Microsoft 2022 im Gepäck?

Microsoft kündigte auf der Build 2021 unter anderem die Öffnung von Microsoft Teams für Apps, Windows 11 sowie eine KI-gestützte Auto-Vervollständigung für Code mit GPT-3 an. Es bleibt abzuwarten, welche Überraschungen der Konzern in diesem Jahr bereit hält.