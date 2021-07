Tencent: Gesichtserkennung sperrt minderjährige Spieler

Denise Bergert

Der chinesische Internet-Konzern Tencent will verhindern, dass Minderjährige nachts zu lange am Handy zocken.

Honor of Kings sperrt minderjährige Spieler nachts per Gesichtserkennung. © Tencent

Minderjährige in China haben es in Zukunft schwer, wenn sie nachts ein Spiel auf ihrem Smartphone spielen wollen. Der Internet-Konzern Tencent hat in über 60 seiner Mobile-Games ein neues Sicherheitssystem integriert , das eine Gaming-Sperrstunde für minderjährige Spieler einführt. Die sollen vom exzessiven Spielen von 22 Uhr bis 8 Uhr am morgen abgehalten werden.

Tencent setzt diesen Jugendschutz-Plan mit dem System Midnight Patrol um. Das System nutzt die mit vielen Smartphone-Modellen mögliche Gesichtserkennung und gleicht die so erfassten Informationen über den Nutzer mit staatlichen Datenbanken ab. Stellt Midnight Patrol fest, dass ein minderjähriger Nutzer zwischen 22 und 8 Uhr ein bestimmtest Spiel auf seinem Smartphone starten will, wird er in diesem Zeitraum für das Spiel gesperrt. Das System wird durch die Tatsache vereinfacht, dass sich Gamer in China bereits seit Jahren mit ihrer Personalausweisnummer für den Spiel-Zugang registrieren müssen. Auf diese Weise kann Tencent feststellen, wie alt ein Spieler ist. Midnight Patrol kommt aktuell in den beliebten Spielen „Game for Peace“ und „Honor of Kings“ zum Einsatz. Weitere Titel sollen in den nächsten Wochen und Monaten folgen.