"Tell Me Why" gratis für PC und Xbox im Juni

Panagiotis Kolokythas

Anlässlich des "Pride Month" verschenkt Dontnod den gesamten Juni sein Spiel "Tell Me Why".

Vergrößern "Tell Me Why" ist im Juni gratis erhältlich © Dontnod Entertainment

Das Adventure-Spiel "Tell Me Why" von Dontnod Entertainment (Publisher: Microsoft Game Studios) erschien im Sommer 2020 und ist nun den gesamten Juni 2021 kostenlos für PC und Xbox-Spielekonsolen erhältlich. Auch nach Abschluss der Aktion bleibt das Spiel in dem Besitz der Gamer. Die Entwickler zelebrieren damit laut eigenen Angaben den weltweiten "Pride Month" der LGBTQ-Community im Juni. Die Spieler erhalten alle drei Kapitel des Spiels im Wert von 20 Euro.

In "Tell Me Why" von den Schöpfern der "Life is Strange"-Reihe wird die Geschichte von Zwillingen erzählt, die ihre übernatürlichen Kräfte nutzen, um der Wahrheit über ihre schwierige Kindheit auf den Grund zu gehen. "Tell Me Why" kann gratis über den Microsoft Store für Windows 10 und Xbox-Konsolen und hier über Steam (für Windows 10) heruntergeladen und installiert werden.



"In diesem Jahr fällt der Pride Month in eine Zeit, in der Bigotterie und schädliche Gesetzgebung gegen transsexuelle, nicht-binäre und nicht-konforme Menschen in vielen Teilen der Welt zunehmen", erklären die Entwickler in einem Blog-Beitrag. Mit der Aktion wollen die Entwickler gemeinsam mit Microsoft einen Beitrag leisten, dem Anliegen der LGBTQ-Community während des "Pride Month" im Juni die notwendige Aufmerksamkeit zu verschaffen. Man habe nach dem Erscheinen des Spiels im vergangenen Sommer von den Spielern aus der ganzen Welt "herzergreifende Nachrichten" darüber erhalten, "wie Tylers Heimkehr als Trans-Mann und Alysons Kampf mit dem Trauma sie beeinflusst, ermutigt oder ihnen das Gefühl gegeben haben, ein bisschen weniger allein zu sein, besonders inmitten der anhaltenden globalen COVID-19-Pandemie und der allgegenwärtigen transphobischen Rhetorik an Orten wie den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich."

Die Gratis-Aktion ist mit dem Aufruf der Entwickler verbunden, den "Pride Month" aktiv zu unterstützen, sei es mit Spenden oder mit der Teilnahme an ansprechenden Aktivitäten.