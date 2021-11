Telekom verschenkt 1GB Datenvolumen an Prepaid-Nutzer

Michael Söldner

Die Deutsche Telekom schenkt Prepaid-Kunden bis zum 30. November ein 1 GB großes Gratis-Zusatzvolumen.

Vergrößern Prepaid-Nutzer bei der Telekom dürfen sich über 1 GB Datenvolumen ohne Zusatzkosten freuen. © telekom.de

Wer als Magenta Prepaid-Kunde bei der Deutschen Telekom aktiv ist, kann sich bis zum 30. November ein 1 GB großes Gratis-Zusatzvolumen sichern. Dazu muss die eigene Prepaid-Karte wieder aufgeladen werden, als Ergebnis bekommen Nutzer automatisch 1 GB zusätzlich an Datenvolumen. Für das Aufbrauchen des Geschenks verbleiben danach noch 30 Tage. Die einzige Voraussetzung für das geschenkte Datenvolumen ist ein aktueller Magenta-Prepaid-Tarif. Ausgenommen bleiben entsprechend Nutzer von Magenta Mobil Start der 1. Generation, der Xtra-Tarife, der Family Card Start sowie der Tarife mit voreingestellter Dayflat.

Tarifdschungel

Der preiswerteste Einstieg in die Magenta Prepaid-Tarife bildet der Tarif Magenta Mobil Prepaid S für 2,95 Euro. Dieser enthält jedoch keine Datenflat, sondern nur eine Telefon- und SMS-Flat in das Telekom-Netz. Wer hingegen zehn Euro investiert, erhält dafür vier Wochen lang den Tarif Magenta Mobil Prepaid M mit 2 GB Datenvolumen im LTE-Netz sowie SMS- und Telefon-Flatrate ins Telekom-Netz. Unbegrenztes Datenvolumen bietet erst der Tarif Magenta Mobil Prepaid Max, der allerdings für vier Wochen mit 99,95 Euro zu Buche schlägt.

Europaweit am teuersten

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat in einer kürzlichen Studie festgestellt, dass Kunden in Deutschland rund dreimal so viel für ihr mobiles Datenvolumen zahlen als in anderen europäischen Ländern. Hierzulande kostet 1 GB Datenvolumen im Schnitt 3,58 Euro. In unserem Nachbarland Polen hingegen ist 1 GB schon für 0,83 Euro erhältlich. Im Schnitt mussten EU-Kunden im Jahr 2019 für 1 GB Datenvolumen 1,50 Euro zahlen.



