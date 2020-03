Telekom öffnet wieder einige Shops

Denise Bergert

Mit verkürzten Öffnungszeiten und besonderen Sicherheitsvorkehrungen öffnen diese Woche 19 Telekom-Shops in Deutschland wieder.

Vergrößern Einige Telekom-Shops in Deutschland sind seit gestern wieder geöffnet. © Telekom

Nach der Schließung aller Telekom-Shops am 18. März 2020 in Deutschland, will der Telekommunikationsanbieter vereinzelte Filialen in dieser Woche wieder öffnen . Als Grundlage dienen die Verordnungen der einzelnen Landesregierungen, die es Dienstleistern aus dem Bereich Telekommunikation erlauben, ihre Geschäfte weiter zu betreiben. Den Anfang machte gestern das Bundesland Baden-Württemberg mit insgesamt 13 Telekom-Shops. So sind etwa der Telekom-Shop in der Eisenbahnstraße in Oldenburg und die Geschäftsstelle in der Königsstraße in Stuttgart in dieser Woche wieder geöffnet. In der nächsten Woche sollen dann vier Telekom-Shops in Schleswig-Holstein und zwei Shops in Berlin folgen.

Das Personal in den Shops besteht aus Zweier-Teams, die auf freiwilliger Basis arbeiten. Die Öffnungszeiten sind aufgrund der Coronakrise verkürzt. Alle 19 Shops in Deutschland haben jeweils nur von Dienstag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Vor Ort verfügbaren Services sind laut der Telekom ebenfalls eingeschränkt. Möglich seien grundsätzlich Vertragsabschlüsse, der Verkauf von Hardware und Prepaid-Karten sowie der Tausch von defekten Geräten. In den einzelnen Shops werden außerdem verschärfte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wie Glasscheiben am Kundenschalter sowie Abstandshalter auf dem Boden eingesetzt. Folgende Shops sind ab dieser und nächster Woche wieder geöffnet:

Baden Württemberg:

Telekom Shop Mannheim/Megastore, O2 Straße 2, 68161 Mannheim

Telekom Shop Karlsruhe/Megastore, Kaiserstraße 144, 76133 Karlsruhe

Telekom Shop Heilbronn, Am Wollhaus 2, 74072 Heilbronn

Telekom Shop Tauberbischofsheim, Hauptstraße 45, 97941 Tauberbischofsheim

Telekom Shop Stuttgart, Königstraße 35, 70173 Stuttgart

Telekom Shop Reutlingen, Markwiesenstraße 6, 72770 Reutlingen

Telekom Shop Offenburg, Heinrich-Hertz-Straße 1, 77656 Offenburg

Telekom Shop Freiburg, Eisenbahnstraße 58, 79098 Freiburg

Telekom Shop Lörrach, Turmstraße 17, 79539 Lörrach

Telekom Shop Schorndorf, Oberer Marktplatz 2, 73614 Schorndorf

Telekom Shop Ulm, Hirschstraße 24, 89073 Ulm

Telekom Shop Rottweil, Hauptstraße 26 ,78628 Rottweil

Telekom Shop Ravensburg, Marienplatz 63, 88212 Ravensburg

Berlin:

Telekom Shop Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 55-56, 10627 Berlin

Telekom Shop Mitte, Friedrichstraße 155-156, 10117 Berlin

Schleswig-Holstein: