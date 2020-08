Telekom kündigt Gratis-Schüler-Flatrate an

Panagiotis Kolokythas

Die Telekom hat nun offiziell eine kostenlose Bildungsflatrate für Schüler angekündigt, die demnächst starten soll.

Vergrößern Die Bildungsflatrate der Telekom soll demnächst starten © Deutsche Telekom

Nach den Gerüchten der letzten Tage über eine 10-Euro-Schüler-Flatrate hat die Telekom nun am Freitag offiziell eine kostenlose Bildungsflatrate für Schüler und Schülerinnen angekündigt , die bereits in Kürze über alle Vertragspartner als Tarif verfügbar sein wird. Ziel der Initiative sei es, die Digitalisierung in der Bildung voranzutreiben. Dazu soll mit der neuen Bildungsflatrate allen Schülern Zugang zur digitalen Bildung ermöglicht werden.

"Die Bildungsflatrate für Schüler*innen ist ein weiterer Baustein, mit Schulen und Schulträgern als unsere Vertragspartner. Damit können sie mobil auf digitale Lerninhalte zugreifen, Hausaufgaben versenden oder im Homeschooling an Video-Chats teilnehmen. Die Bereitstellung ist kostenlos und das Datenvolumen unbegrenzt", heißt es in der Mitteilung der Telekom.

Der neue Mobilfunktarif "Education" werde laut Telekom von den Vertragspartnern "gemanagt". Der Tarif erlaube nur eine Datennutzung und das unbegrenzte Datenvolumen darf auch nur für Bildungsinhalte genutzt werden. Es bleibe dabei den Vertragspartnern überlassen, welche Inhalte sie konkret als Bildungsinhalte definieren. Abzuwarten bleibt also, für welche Inhalte die Schulen die Nutzung des Tarifs gestatteten werden.

"Wir wollen vielen Schüler*innen einen mobilen Zugang zum Netz ermöglichen. Unabhängig von der jeweiligen Infrastruktur und der Ausstattung der Schulen in den einzelnen Bundesländern. So können sie von überall aus digital lernen und auf die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung zugreifen", erklärt die Telekom.

Die neue kostenlose Bildungsflatrate soll auch dazu dienen, Schülern und Schülerinnen die Nutzung eines Datentarifs zu erlauben, deren Eltern es sich bisher nicht leisten können.

Vertragspartner der Telekom sind die Schulträger und Schulen. Diese entscheiden dann darüber, ob und welche Schüler die Flatrate erhalten. Laut der Ankündigung der Telekom wird die neue Bildungsflatrate nach dem Ende der Sommerferien in allen Bundesländern verfügbar sein. Die technische Bereitstellung des Tarifes erfolge kurzfristig.