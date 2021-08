Telekom beschleunigt Kabel auf 200 MBit/s im Upload

Panagiotis Kolokythas

Die Telekom bietet bei Koax-Kabelanschlüssen höhere Internet-Geschwindigkeiten im Down- und Upload.

Vergrößern Telekom macht ihre Kabel-Internetanschlüsse schneller © bluebay / Shutterstock.com

Die Deutsche Telekom bietet seit einiger Zeit mit „Zuhause Kabel“ einen Internetanschluss an, bei dem über das im Haus verlegte herkömmliche Koaxialkabel gesurft wird. Die maximal mögliche Geschwindigkeit wird nun erhöht, wie Deutsche Telekom am Montag mitteilt. Im Download von 500 MBit/s auf 1.000 MBit/s (also 1 GBit/s) und im Upload auf 200 MBit/s.

Alle Kunden, die seit Oktober 2020 den Tarif "Zuhause Kabel Surfen u. Telefonieren XXL" mit bisher 500 MBit/s nutzen, erhalten eine kostenlose Beschleunigung. Hier verdoppelt die Telekom das Upload-Tempo von bisher 50 auf 100 MBit/s. Kunden, die den Tarif vor Oktober 2020 abgeschlossen haben, können zum Ende ihrer Mindestvertragslaufzeit wechseln. Bei "Zuhause Kabel Surfen u. Telefonieren Giga" liegt die maximale Download-Geschwindigkeit bei 1 GBit/s und die maximale Upload-Geschwindigkeit bei 200 MBit/s.



"Diese Upload-Bandbreiten über die sogenannte DOCSIS-Technologie sind in der Kabelbranche einzigartig; die Spitzengeschwindigkeit für diese Bandbreite liegt in der Regel nur bei 25 MBit/s", erklärt die Telekom. Damit biete man im Kabelnetz eine höhere Geschwindigkeit als die Wettbewerber an, weil man seit Jahren schon in Glasfaser investiere. Davon würden jetzt auch Kunden in Gebäuden und Häusern profitieren, die über ein TV-Kabelnetz auf Koaxialkabel-Basis verfügen. Dieses wird direkt mit dem Glasfaser-Hausanschluss verbunden. wodurch die hohen Geschwindigkeiten des Glasfasernetzes ins Koaxial-Kabelnetz gebracht werden.

Die Telekom weist darauf hin, das Glasfaser-Hausanschlüsse in den Ausbauregionen für Hauseigentümer und den Mieter kostenlos sind. Mehr Informationen finden sich hier auf wohungswirtschaft.telekom.de.



