Hans-Christian Dirscherl

Für über 34 Millionen Haushalte bietet die Telekom jetzt einen Internetzugang mit bis zu 100 MBit/s an. Zudem gibt es 2,5 Mio. Glasfaseranschlüsse mit bis zu 1 Gbit/s. Doch es gibt Alternativen zu den Telekom-Leitungen.

Vergrößern Telekom beschleunigt 212.000 Haushalte - die Alternativen © Maria Markevich/Shutterstock.com

Die Deutsche Telekom hat laut eigenen Angaben im Juni 2021 für 212.000 Haushalte die Internet-Geschwindigkeit erhöht. Demnach können jetzt im Telekom-Netz 34,2 Millionen Haushalte einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. 26,0 Millionen Haushalte können einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr buchen.

Die Zahl der Haushalte, die einen reinen Glasfaseranschluss erhalten können, stieg im Juni um 117.000 und beträgt damit 2,5 Millionen. Hier sind laut Telekom Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. Falls Sie sich für einen Glasfaseranschluss interessieren, sollten Sie zunächst unseren Ratgeber dazu lesen: Glasfaseranschluss statt DSL - das sind die Vorteile .

Ganz unabhängig von einem Kabelanschluss sind Sie dagegen mit einem Mobilfunkrouter. Die drei großen deutschen Provider bieten alle eine solche kabellose Lösung an. Bei Vodafone ist das der Gigacube. Bei einem Vertragsabschluss bis zum 22.9.2021 bekommen Sie 24 Monate lang 24 Prozent mehr monatliches Datenvolumen. Alle Details zu diesem Angebot lesen Sie hier.

O2 wiederum hält auf diesem Gebiet mit dem " O2 my Internet-to-Go " dagegen. Die Telekom wiederum ist mit der Telekom Speedbox mit von der Partie. Zwischen diesen drei LTE/5G-Routerlösungen gibt es Unterschiede, die wir in diesen beiden Artikel erklären:

Wer sich für einen schnellen Telekom-Anschluss interessiert, kann auf www.telekom.de/schneller recherchieren, welche Geschwindigkeit am eigenen Standort möglich ist. Sie können sich auch in den Telekom-Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) erkundigen.