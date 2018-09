Telekom Mega-Deal: Hauptgericht bei Vapiano gratis

Mit dem aktuellen „Deal der Woche“ der Deutschen Telekom, bekommen Kunden ein Gratis-Hauptgericht bei Vapiano.

Vergrößern Gratis-Essen bei Vapiano als aktueller Telekom-Deal. © Deutsche Telekom

Vertragskunden der Deutschen Telekom können sich in dieser Woche ein Gratis-Mittag- oder Abendessen sichern. Im Rahmen des „Deal der Woche“ steht ein kostenloses Hauptgericht bei der Restaurant-Kette bereit. Um das Angebot nutzen zu können, muss die App Mega Deal der Deutschen Telekom heruntergeladen werden. Im Anschluss können sich Telekom-Vertragskunden dort mit ihrem Login anmelden. Auf einer Übersichtsseite sind alle Rabatte, Deals und Vergünstigungen aufgelistet – auch der regelmäßige „Deal der Woche“. Dieser wird per Fingertipp aktiviert, woraufhin der Telekom-Kunde seinen persönlichen Gutschein-Code erhält. Nach dem Essen bei Vapiano wird dieser an der Kasse eingelöst.

Für ihre Mega-Deal-App konnte die Deutsche Telekom bereits zahlreiche Partner gewinnen. Darunter finden sich etwa der Autovermieter Sixt, die Deutsche Bahn, Apple Music, Runtastic, Snapfish, Udemy oder Navigon. Deals und Rabatte sind jeweils für einen bestimmten Zeitraum gültig und können über die App aktiviert werden. Wer nichts verpassen will, kann sich auch per Push-Benachrichtigung über die neuesten Aktionen informieren lassen.

Bei den aktuellen Deals gilt es außerdem zu beachten, dass sie meistens auf eine bestimmte Anzahl von App-Nutzern begrenzt sind. So ist etwa das kostenlose Vapiano-Hauptgericht nur für die ersten 10.000 Nutzer verfügbar, die den Deal aktivieren. Gleiches gilt auch für das 20 Euro Guthaben für Videoload, das die Telekom aktuell ebenfalls über ihre Deals-App anbietet. Auch dieses Geschenk ist nur auf die ersten 15.000 App-Nutzer beschränkt. Wer von den Deals profitieren will, muss also schnell sein.

