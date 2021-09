Telekom Magenta-Mobil-Young-Tarife: 50 Prozent mehr Datenvolumen

Hans-Christian Dirscherl

Die Magenta-Mobil-Young-Tarife der Deutsche Telekom bietet jetzt um 50 Prozent mehr Datenvolumen. Ohne Aufpreis.

Vergrößern Telekom: 50 Prozent mehr Datenvolumen für Magenta-Mobil-Young-Tarife © nitpicker/Shutterstock.com

Die Deutsche Telekom hat deutlich das Datenvolumen bei den Mobilfunk-Tarifen für junge Leute unter 28 Jahren erhöht. Denn seit dem 1. September 2021 enthalten die Magenta-Mobil-Young-Tarife mehr Datenvolumen. Das gilt sowohl für neu abgeschlossene Verträge als auch für Bestandskunden.

Konkret bedeutet das:

Der Magenta Mobil Young S enthält jetzt 9 GB. Bisher sind es 6 GB. Der Preis bleibt unverändert bei 19,95 Euro monatlich im ersten Jahr. Ab dem 13. Monat zahlen Nutzende 29,95 Euro monatlich.

Im Tarif Magenta Mobil Young M stehen den Kunden statt der bisherigen 12 GB nun 18 GB für 29,95 Euro beziehungsweise ab dem 13. Monat für 39,95 Euro zur Verfügung.

Im Magenta Mobil Young L erhöhte sich das Datenvolumen von 24 GB auf 36 GB. Für diesen zahlen junge Leute 39,95 Euro monatlich im ersten Jahr und 49,95 Euro ab dem 13. Monat.

Der Magenta Mobil Young XL enthielt bereits unlimitiertes Datenvolumen, hier lässt sich das monatliche Datenvolumen also nicht steigern. Der Preis bleibt bei 64,95 Euro monatlich während des ersten Jahres und 74,95 Euro ab dem zweiten Jahr.

Das ist enthalten

An der Ausstattung der Magenta-Mobil-Young-Tarife ändert sich nichts, es ist also beispielsweise eine Telefonie- und SMS-Flatrate (MMS kosten extra) sowie die Hotspot-Flatrate enthalten. Kunden binden sich bei diesen Tarifen für 24 Monate an die Telekom. Die Nutzung des schnellen 5G-Mobilfunknetzes ist immer enthalten (sofern vor Ort verfügbar), außerdem enthalten die Tarife EU-Roaming inklusive der Schweiz und Großbritannien. Die Telekom nennt diese theoretischen Maximalgeschwindigkeiten: Maximal verfügbare LTE-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload.



Bei allen Magenta-Mobil-Young-Tarifen können Sie die Optionen "StreamOn Gaming" und "StreamOn Music" kostenlos hinzubuchen, um monatliches Datenvolumen zu sparen. Bei der Tarifvariante M kommt zusätzlich die Option "StreamOn Music & Video" hinzu. Ab der Tarifvariante L ist auch die kostenlose Zubuchoption "StreamOn Social & Chat" enthalten.