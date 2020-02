Telekom: In diesen Kommunen werden 2020 Funklöcher geschlossen

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom hat die ersten 50 Kommunen genannt, in denen Funklöcher durch neue LTE-Masten geschlossen werden. 50 weitere Kommunen sollen noch 2020 folgen.

Vergrößern Telekom: In diesen Gemeinden werden 2020 Funklöcher geschlossen © Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom hat die ersten 50 Gewinnerkommunen ihrer Aktion „Wir jagen Funklöcher“ bekannt gegeben. Weitere 50 Kommunen sollen noch folgen und ebenfalls einen LTE-Mobilfunkmast der Telekom bekommen.



In den ersten Kommunen sollen die LTE-Mobilfunkmasten noch im Laufe der ersten Jahreshälfte 2020 ans Netz gehen, verspricht die Telekom. Bis Ende 2020 sollen damit die ersten 50 Funklöcher geschlossen sein. Auch bei den zweiten 50 Masten beginnt 2020 die Baumaßnahme. Bis April 2020 will die Telekom die zusätzlichen 50 Gewinner benennen.



Bei „Wir jagen Funklöcher“ waren die Kommunen aufgefordert, selbst aktiv zu werden: Für die Bewerbung war ein Gemeinderatsbeschluss und mindestens ein Standortvorschlag Voraussetzung. Zwischen August und November 2020 bewarben sich laut Telekom 539 Kommunen um einen LTE-Mobilfunkmast der Telekom: Dabei wurden die Funklöcher identifiziert, Standorte für Masten gefunden und schnelle Genehmigungen in Aussicht gestellt. Bewerbungen gingen aus allen Teilen Deutschlands ein. Besonders viele Bewerbungen kamen dabei aus Rheinland-Pfalz (133), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (95) und Bayern (70). Insgesamt gingen 624 Bewerbungen ein, da einige Kommunen mehrere Ortsteile meldeten.



Die ersten 50 Gewinner



Baden-Württemberg



Bad Schönborn

Grenzach-Wyhlen



Brandenburg



Milower Land

Plattenburg

Sonnenberg



Bayern



Bad Königshofen im Grabfeld

Dettelbach

Engelthal

Markt Erlbach

Markt Simbach

Markt Triftern

Mellrichstadt

Rohr

Schwarzenbach



Mecklenburg-Vorpommern



Beseritz

Neverin



Hessen



Büttelborn

Elz

Grebenhain

Hadamar



Nordrhein-Westfalen



Hürtgenwald

Olsberg

Westerkappeln



Niedersachsen



Burgwedel OT Fuhrberg

Göttingen

Krebeck

Salzbergen

Samtgemeinde Hage

Stemmen



Saarland



Nohfelden

Nonnweiler



Sachsen



Aue-Bad Schlema OT Alberoda

Sachsen-Anhalt



Harzgerode

Osterfeld

Südharz OT Kleinleinungen



Rheinland-Pfalz



Bell

Bellheim

Breitscheid/Perscheid

Ernzen

Hottenbach

Lieg

Norken

Sinzig

Vielbach

Welling



Schleswig-Holstein



Handewitt

Kronprinzenkoog



Thüringen



Abtsbessingen

Bad Salzungen OT Frauensee

Heilbad Heiligenstadt OT Flinsberg



Die nächsten Schritte in den Gewinner-Kommunen: Die Funknetzplaner der Telekom haben die vorgeschlagenen Standorte vorab auf Tauglichkeit geprüft. Im nächsten Schritt wird in Vor-Ort-Begehungen festgestellt, ob die Standorte tatsächlich nutzbar sind. Verläuft auch dieser Termin erfolgreich, wird ein Anmietvertrag aufgesetzt und unterschrieben. Im letzten Schritt wird der Standort gebaut. Die ersten 50 Standorte sollen bis Ende 2020 funken.