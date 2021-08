Telekom: Highend-Gaming-Router für 400 Euro - das kann er

Hans-Christian Dirscherl

Der Gaming Edition Speedport Pro Plus von der Deutschen Telekom ist ein neuer Wifi-6-Router, der Vorteile speziell für Gamer wie Gaming-WLAN, Ping-Test und Ambient Light verspricht. Jetzt erhältlich.

Vergrößern Gaming Edition Speedport Pro Plus: Highend-Gaming-Router von der Telekom © Anton27/Shutterstock.com

Die Deutsche Telekom hat eine limitierte Variante ihres Routers Speedport Pro Plus vorgestellt. Sie soll speziell Gamer ansprechen.

Vergrößern Gaming Edition Speedport Pro Plus © Deutsche Telekom

Der "Gaming Edition Speedport Pro Plus" basiert auf dem leistungsfähigsten Router der Telekom, dem Speedport Pro Plus. Dabei handelt es sich um einen Hybrid-Wifi-6-Router für den Internetempfang via LTE und DSL (VDSL, Supervectoring und Glasfaser mit zusätzlichem Glasfaser-Modem). Neben diesen bekannten Features des Speedport Pro Plus bietet die Gaming Edition laut Telekom noch diese Extras:

Gaming-WLAN im 5-GHz-Band: Mit eigener SSID läuft das WLAN nur über das interne WLAN-Modul des Routers, wie die Telekom erläutert. Die dort eingewählten Geräte erhalten Vortritt gegenüber dem regulären WLAN. Dadurch soll die Performance störungsfrei bleiben, auch wenn parallel Serien gestreamt werden oder ein Home-Office-Call stattfindet. Das Gaming-WLAN funktioniert nur in direkter Reichweite des Routers, nicht aber über Mesh-Komponenten.

Controller lassen sich über zwei USB-3.0-Anschlüsse laden.

Die Telekom hat einen Ping-Test in die Gaming Edition integriert. Damit messen Sie die Latenzzeit zwischen dem Router und einem Telekom-Server. Für Gamer spielt die Latenz eine wichtige, in Shootern geradezu „überlebenswichtige“ Rolle.

Ambient Light sorgt dafür, das der Router während des Spiels wahlweise in fünf unterschiedlichen Lichtmodi leuchtet. Auf diese Weise soll er sich den beleuchteten Tastaturen und Mäusen der Gamer anpassen.

Die Telekom bewirbt ihren Gaming-Router damit, dass ihn die Teams von SK Gaming seit einem Jahr benutzen würden. Die Telekom habe die Gaming Edition Speedport Pro Plus gemeinsam mit den Teams von SK Gaming im professionellen Gaming und Streaming getestet und weiterentwickelt. „Unsere Teams schätzen die Zuverlässigkeit und niedrigen Latenzen sehr“, zitiert die Telekom Alexander Müller, CEO von SK Gaming.

Vergrößern Die Anschlüsse. © Deutsche Telekom

Preis

Die limitierte Gaming Edition des Speedport Pro Plus ist seit dem 3. August 2021 zu einem Kaufpreis von 399,99 Euro erhältlich. Damit kostet die Gaming Edition genauso viel wie der standardmäßige Speed Port Plus.

Vergrößern Technische Daten. © Deutsche Telekom

Das "limitiert" bezieht sich übrigens auf die verfügbare Anzahl von Gaming-Routern, wie uns die Deutsche Telekom auf Nachfrage erklärte.

Übrigens: Wie Sie ihren Router und WLAN für Gaming optimal einstellen, erklären wir Ihnen in diesem Ratgeber.