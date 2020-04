Telekom: Fraenk – neuer Handytarif mit 4 GB/Monat+Telefon-Flat für 10€

Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom bringt einen neuen Mobilfunktarif zum Kampfpreis: 4 GB Datenvolumen, Telefonie- und SMS-Flatrate für 10 Euro pro Monat.

Die Deutsche Telekom hat einen neuen Smartphone-LTE-Tarif gestartet: Fraenk. Für exakt 10 Euro pro Monat surfen Sie damit im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. Pro Monat stehen 4 Gigabyte Datenvolumen zur Verfügung. Die Surfgeschwindigkeit mit LTE ist bei Fraenk auf 25 Mbit/s gedrosselt. Im Upload sind maximal 5 Mbit/s möglich. Die Telekom realisiert Fraenk über ihre Tochter Congstar.

Trotz der Drosselung auf 25 Mbit/s – in den Magenta-Mobil-Tarifen sind bis zu 300 Mbit/s möglich – ist Fraenk eine spannende Akternative zu anderen preisbewussten Tarifen wie zum Beispiel Tchibo Mobil. Denn anders als Tchibo Mobil und vielen Discounter-Tarifen surfen Sie mit Fraenk im gut ausgebauten Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. Gerade für Nutzer im ländlichen Raum, in dem das O2-Netz erfahrungsgemäß oft nur eine schlechte Abdeckung bietet, stellt Fraenk also eine leistungsfähige Alternative dar.

Fraenk umfasst neben den 4 GB pro Monat Datenvolumen auch eine Telefonie-Flatrate sowie eine SMS-Flatrate in alle deutschen Netze Inklusive EU-Roaming und Schweiz; die vollständige Liste der Staaten, in denen man mit Fraenk surfen kann: Griechenland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Ungarn, Kroatien, Italien, Rumänien, Schweiz, Tschechien, Slowakei, Österreich, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Litauen, Lettland, Estland, Polen, Gibraltar, Portugal, Luxemburg, Irland, Island, Liechtenstein, Malta, Zypern, Bulgarien und Slowenien. Voice over LTE und WiFi Calling sind möglich. Sie können damit aber keine kostenpflichtigen Sonderufnummern anwählen und keine Drittanbieterdienste nutzen und auch keine SMS im Ausland verschicken und auch nicht ins Ausland telefonieren.

Sie können Fraenk ausschließlich über die entsprechende App für iOS und Android buchen. Die Fraenk-App ist Dreh- und Angelpunkt des Vertrags. Darin sehen Sie das noch verbleibende Datenvolumen, können zusätzliches Volumen nachbestellen und mit dem Support chatten. Bezahlen können Sie ausschließlich über Paypal. Fraenk ist monatlich kündbar mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende. Sobald Sie in der App Ihr Paypalkonto angegeben haben, verschickt die Telekom-Tochter Congstar Ihre SIM-Karte; die PIN dazu kommt per Mail.

Sollten die 4 GB einmal nicht reichen, können Sie bis zu 10 Mal im Monat je 2 GB Extra-Daten für jeweils 5 Euro nachbuchen.



Derzeit können Sie nicht mit einer vorhandenen Rufnummer zu Fraenk wechseln. Das soll sich aber bald ändern. Eine Fraenk-Rufnummer können Sie aber kostenlos zu einem anderen Mobilfunkprovider mitnehmen.

Es gibt keinen Bereitstellungspreis. Der Tarif richtet sich nur an Privatkunden.