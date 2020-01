Telekom: Diese Orte bekommen jetzt 100Mbit/s

Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom hat über 60.000 Haushalte an das Glasfasernetz mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s angeschlossen. In diesen Gemeinden.

Die Deutsche Telekom hat im Rahmen des Ausbaus ihres Glasfasernetzes mehr als 60.000 Haushalte in 59 Kommunen mit Internetanschlüssen bis zu einer Bandbreite von 100 Mbit/s versorgt. Das teilte das Unternehmen heute mit.



Für die jetzt angeschlossenen Haushalte steigt das maximale Tempo beim Herunterladen auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Beim Hochladen von Daten sind in den jetzt angeschlossenen Haushalten wiederum bis zu 40 MBit/s möglich.



Die neu erschlossenen Haushalte befinden sich in folgenden Orten: Aukrug, Berlin, Bexbach, Bielefeld, Böblingen, Chemnitz, Crimmitschau mit 4.800 Haushalten, Dietenheim, Dülmen, Eisenbach, Emden Stadt, Fallingbostel, Frankfurt/Main, Grafing, Gröbzig, Hagen, Halle (Saale) mit 5800 Haushalten, Herzogenaurach mit 5.000 Haushalten, Homberg, Ingelheim, Köln, Konstanz mit 5.600 Haushalten, Krefeld, Lamspringe, Langenberg, Laupheim, Lauterstein, Lenzen (Elbe), Limbach-Oberfrohna, Malente, Menden, Mössingen, Mühlacker, Neresheim, Neuenbürg, Neuhausen, Neulingen mit 3.100 Haushalten, Neumark, Neumünster, Nürnberg, Oberstdorf, Oberteuringen, Olbernhau, Ostrach, Pfeffenhausen, Recke, Rochlitz, Salzkotten, Stuttgart, Todtnau, Trendelburg, Velbert, Vetschau, Villingen, Waldenburg, Wesseling, Wettin-Lobejün, Wriezen und Zörbig mit 2.800 Haushalten.



Weitere Informationen zum Ausbaustatus erfahren Sie unter www.telekom.de/schneller . Dort können sich Kunden auch registrieren und werden automatisch benachrichtigt, sobald neue Geschwindigkeiten an ihrem Wohnort verfügbar sind.



Die Deutsche Telekom betreibt laut eigenen Angaben in Deutschland ein Glasfasernetz mit mehr als 500.000 Kilometer. Für 2020 ist geplant, dieses Glasfasernetz um weitere rund 60.000 Kilometer auszubauen.

