Telekom: Business-Mobil-Tarife mit mehr Datenvolumen & 5G

Die Deutsche Telekom hat neue Business-Mobil-Tarife vorgestellt. Alle Tarife bieten mehr Datenvolumen als bisher und 5G.

Die Deutsche Telekom hat nicht nur neue Magentamobil-Tarife für Privatkunden, sondern auch neue Business-Mobil-Tarife vorgestellt. Alle Tarife bieten mehr Datenvolumen als bisher und durchgehend 5G-Unterstützung. Um tatsächlich mit 5G unterwegs surfen zu können, müssen Sie sich an einem Standort mit 5G-Antenne aufhalten und ein 5G-fähiges Smartphone besitzen.

Die Tarife im Detail:



Der Top-Tarif Business Mobil XL Plus bietet unbegrenztes Datenvolumen für 73,91 Euro (netto) monatlich. Der Preis für diesen Tarif bleibt also unverändert.

Im Tarif Business Mobil L erhöht sich das Datenvolumen von bisher 10 GB auf jetzt 24 GB. Doch auch der Preis geht hoch: Von bisher 45,34 Euro (netto) auf jetzt 52,90 Euro (netto).

Im Tarif Business Mobil M steigt das monatliche Datenvolumen von bisher 5 GB auf 12 GB. Dafür zahlt man nun aber 44,50 Euro (netto) im Monat statt wie bisher 37,77 Euro (netto).

Im Tarif Business Mobil S steigt das Datenvolumen für 35,25 Euro (netto) von 2,5 auf 6 GB. Bisher kostete dieser Tarif 27,94 Euro (netto).

Kunden der Tarife L bis S können ihr monatliches Datenvolumen zusätzlich mit Dataplus- und Speedon-Optionen für Musik, Videos, Games und Social Media erweitern.



Im Tarif Business Mobil XL Plus telefonieren Nutzer unbegrenzt in die EU, Schweiz, nach Kanada, Neuseeland und Australien. Geschäftskunden der Tarife L bis S erhalten bis zu 120 Freiminuten für Gespräche in diese Länder. Die Zubuchoption Countryflat World für monatlich 83,99 Euro (netto) ermöglicht außerdem unbegrenzte Gespräche zu Festnetz- und Mobilfunk-Anschlüssen weltweit.

Geschäftskunden haben im Tarif Business Mobil L zwei Multi-SIM-Karten und in Business M eine Multi-SIM-Karte inklusive. Zusätzlich lassen sich in allen Tarifen bis zu zehn Multi-SIM-Karten zubuchen. Im Tarif Business Mobil XL Plus ist dies für monatlich 25,17 Euro (netto) möglich. Und in den Tarifen L bis S zu einem monatlichen Preis von 4,16 Euro (netto) je Multi-SIM.



Unternehmen erhalten bei der Buchung mehrerer Business Cards für ihre Mitarbeiter gestaffelte Rabatte von bis zu 20 Prozent auf den Grundpreis. Ab der ersten Business Card beträgt der Rabatt auf den Grundpreis zehn Prozent, ab der dritten Business Card 20 Prozent.



Die neuen Business-Mobil-Tarife sind ab dem 6. September hier buchbar.