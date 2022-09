Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom zeigt alle deutschen WM-Spiele von 1974, 1990 und 2014 und viele WM-Endspiele. Alle deutschen WM-Siege sind neu vertont.

Vergrößern Telekom: Alle deutschen WM-Siege neu vertont auf MagentaTV © SERGIO V S RANGEL/Shutterstock.com

Die deutsche Telekom startet am 19. November 2022 auf MagentaTV ihre Vorberichterstattung zur umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Dann bietet die Telekom auf dem neuen Sender "FUSSBALL.TV 1" (Kanal 22 bei Standardbelegung) ausgewählte Inhalte rund um die WM. Zu sehen sind historische Endspiele sowie eine Dokumentation zum Gastgeberland mit anschließendem Talk.

Kritik an Gastgeberland

Gerade die Dokumentation dürfte spannend sein, denn Katar als Gastgeberland ist äußerst umstritten. Denn laut Amnesty International sind bereits 15.000 Menschen für die WM gestorben. Mehr dazu lesen Sie in Fußball-WM 2022: Telekom zeigt alle Spiele live – trotz großer Kritik.

Die zweifelhaften Methoden, mit denen ausländischen Gastarbeiter in Katar beim Bau der WM-Anlagen behandelt wurden, sind vermutlich erstmals mit dem ebenso legendären wie inhaltlich äußerst fragwürdigen Äußerungen von Franz Beckenbauer bekannt geworden:

Neben den Menschenrechtsverletzungen in Katar soll die Dokumentation "Kein Regenbogen in der Wüste - Die Fußball-WM in Katar" auch den Umgang der FIFA und des Deutschen Fußball-Bundes mit der Kritik behandeln. In der Dokumentation geht es auch um die Presse- und Meinungsfreiheit und um Themen wie männliche Vormundschaft, Frauenrechte, Homosexualität und die LGBTIQ-Szene in Katar. Auf die Dokumentation folgt eine Diskussionsrunde.

Viele Spiele-Klassiker

Neben diesen wichtigen politischen Aspekten soll aber auch der eigentliche Sport nicht zu kurz kommen. Die Telekom zeigt ab dem 19. September auf dem neuen Sender 28 historische Spiele und alle deutschen WM-Spiele von 1974, 1990 und 2014. Dazu kommen die WM-Endspiele aus den Jahren 1978 in Argentinien, 1994 in den USA, 1998 in Frankreich, 2002 in Japan, 2006 in Deutschland, 2010 in Südafrika und 2018 in Russland. Alle WM-Siege von Deutschland und ausgewählte WM-Endspiele werden in voller Länge und neu vertont angeboten, wie die Telekom betont.

Telekom zeigt alle Spiele der WM in Katar

Die eigentliche Fußball-WM wird die Telekom komplett auf MagentaTV und in UHD zeigen. Also alle 64 Spiele und davon 16 Spiele exklusiv – darunter zwei Achtelfinalspiele, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei. Die Telekom verspricht bis zu 14 Stunden Tagesprogramm inklusive Hintergrundberichte, Interviews und Live-Schalten nach Katar.

