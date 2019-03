Telekom: 2,1 Millionen neue 250-MBit/s-Anschlüsse

Panagiotis Kolokythas

Die Deutsche Telekom hat über 2 Millionen neue 250-MBit/s-Anschlüsse freigeschaltet. Die Gesamtzahl wächst auf 19 Millionen.

Vergrößern Seit dem 1. August 2018 schaltet die Telekom immer mehr Internet-Anschlüsse mit 250 MBit/s frei © Telekom

Die Zahl der von der Deutschen Telekom verfügbaren Super-Vectoring-Anschlüsse steigt erneut: Seit dem 1. August 2018 werden nach und nach neue 250 MBit/s schnelle Internet-Zugänge freigeschaltet. In den letzten vier Wochen ist deren Zahl nochmal um 2,1 Millionen angestiegen, wie die Telekom am Donnerstag mitteilt.

Die Telekom bietet damit nach eigenen Angaben mittlerweile 19 Millionen Anschlüsse mit 250 MBit/s an. Damit hat die Telekom ihre eigenen Ziele für das Jahr 2019 übertroffen: Im August 2018 hatte die Telekom noch angekündigt, die Zahl der 250-Mbit/s-Anschlüsse im Jahr 2019 auf insgesamt mindestens 15 Millionen erhöhen zu wollen.



In den letzten vier Wochen sind laut der aktuellen Meldung der Telekom außerdem 440.000 Anschlüsse mit Vectoring-Technik (bis zu 100 Mbit/s) hinzugekommen. Dem Telekom Ausbauticker ist zu entnehmen, dass derzeit etwa 27,8 Millionen Haushalte mit 100 Mbit/s oder schneller surfen können. Jeden Monat kommen um die 940.000 neue Haushalte hinzu.

In der Mitteilung betont die Telekom erneut, dass sie ihr Netz in Richtung "Gigabit-Gesellschaft" weiterentwickle. "Basis ist das ständig wachsende Glasfaser-Netz der Telekom. Schließlich muss der Anschluss-Knoten, der den Kunden mit dem Kernnetz verbindet, mit Glasfaser angebunden sein. Dann können die Daten mit hohem Tempo fließen", so die Telekom.

Wichtig beim Wechsel zu 250 Mbit/s: Wer bereits eine Fritzbox besitzt, muss unter Umständen wechseln. Das frühere Spitzenmodell Fritzbox 7490 ist beispielsweise nicht für den 250-MBit/s-Anschluss geeignet. Als Ersatz empfiehlt sich hier das aktuellere Top-Modell Fritzbox 7590. Die Telekom selbst bietet mit dem Speedport W 925V und Speedport Smart 3 entsprechende Router an.

Über die Telekom-Website www.telekom.de/schneller erfahren Sie, mit welcher Geschwindigkeit Sie maximal bei der Telekom surfen können.

Den PC-WELT-DSL-Tarifrechner finden Sie hier.