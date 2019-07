Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Telekom hat mitgeteilt, dass für weitere rund 62.000 Haushalte eine Internetverbindung mit bis zu 100 MBit/s zur Verfügung steht. An diesen Orten.

Telekom: 100 Mbit/s erstmals für weitere 62.000 Haushalte

Rund 62.000 Haushalte in 93 Kommunen können laut Deutscher Telekom ab dem 22. Juli 2019 schneller im Internet surfen. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige demnach auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Beim Hochladen sollen wiederum bis zu 40 MBit/s zur Verfügung stehen. Einige Beispiele für die neuen 100-Mbit/s-Gemeinden: St. Ingbert mit 6.200 Haushalten, Halle (Saale) mit 5.500 Haushalten, Frankenberg/Sa. mit 4.100 Haushalten, Hagen mit 3.900 Haushalten, Überherrn mit 3.000 Haushalten und Weißenhorn mit 3.000 Haushalten.



Die Deutsche Telekom betont in diesem Zusammenhang werbewirksam, dass sie die Internetanschlüsse sowohl auf dem Land als auch in den Städten ausbaut. „Wir bauen nicht nur Datenautobahnen zwischen den großen Metropolen und Ballungsräumen, sondern unser Netz geht auch in die ländlichen Regionen“, sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Unsere Ausbauprojekte reichen von Tausenden Haushalten bis zu einer Handvoll. Für uns zählt jeder Anschluss, in Berlin, Bremen, München oder Köln genauso wie in Adelberg, Ostritz und Puderbach.“



Das ist auch dringend nötig, denn der Ausbau der Internetverbindungen war eben doch lange Zeit auf die Ballungsräume fokussiert und Internetnutzer auf dem flachen Land schauten lange Zeit in die Röhre. Und können teilweise heute noch nur deutlich langsamere Internetverbindungen als Nutzer in den Großstädten verwenden.

Die neu mit 100 Mbit/s angeschlossenen Kommunen im Einzelnen: Abtsgmünd, Adelberg, Ahlen, Albersdorf, Alzenau in Unterfranken, Angelbachtal, Asbach, Auengrund, Bad Dürkheim, Bad Wildbad, Bahro-Neuzelle, Benshausen, Berkenthin, Berlin, Bexbach, Bisingen, Blankenhain, Blieskastel, Böblingen, Boll, Bopfingen, Bretzfeld, Bruchmühlbach-Miesau, Bühlerzell, Burg Spreewald, Chemnitz, Creußen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Ensdorf, Flonheim, Frankenberg/Sa., Frankfurt (Oder), Freienwill, Füssen, Gaildorf, Gehren, Geiselhöring, Gifhorn, Glonn, Hagen, Hallbergmoos, Halle (Saale), Hannover, Heide, Heringsdorf, Ihringen, Illingen, Ingelheim, Kamen, Köln, Lauda-Königshofen, Laupheim, Lautrach, Luckau, Mandelbachtal-Ommersheim, Mayen, Meinersdorf, München, Neckargemünd, Neustadt an der Aisch, Niederkirchen, Nusse, Oldenburg, Pfedelbach-Untersteinbach, Pfronten, Pritzwalk, Radegast, Rhede, Saarwellingen, Salzgitter, Schifferstadt, Schmalkalden, Schmelz, Schönhausen (Elbe), Schönwalde, Seelbach, Soltendieck, Sörup, Spraitbach, St Ingbert, Stuttgart, Suhlendorf, Sundern-Altenhellefeld, Trebsen/Mulde, Überherrn, Vaihingen, Waldbreitbach, Waldburg, Weißenhorn, Wieren und Wutha-Farnroda.



