Telegram führt geschützte Inhalte in Gruppen, Kanälen ein

Im Chatverlauf können Nachrichten nun nach dem Datum sortiert angezeigt und gezielt gelöscht werden. Dazu muss der Nutzer auf die Datumsleiste tippen, die beim Wischen im Chat erscheint. Dann kann der Nutzer auswählen, welche Tage er löschen möchte. Das funktioniert aber nur in Einzelchats. In anderen Chats kann festgelegt werden, dass sich die Nachrichten nach einem Tag, einer Woche oder einem Monat automatisch löschen.

Es wird die Möglichkeit eingeführt, in öffentlichen Gruppen und bei Kanal-Kommentaren dürfen jetzt auch Nachrichten anonym verfasst werden. Als Absender erscheint dann der Name des Kanals. Und so geht es laut Telegram: "Tippe auf das Profilbild neben der Texteingabeleiste und wähle einen deiner Kanäle aus. Die Nachrichten, die du danach versendest, werden mit dem Namen und Bild des Kanals anstelle deines persönlichen Kontos angezeigt."