Telegram führt Werbung ein - was das für Nutzer bedeutet

Über 500 Millionen aktive Nutzer hat die russische Messenger-Plattform Telegram weltweit. Während Whatsapp noch nach Möglichkeiten dafür sucht, um mit dieser hohen Nutzerzahl auch Geld zu verdienen, macht Telegram nun Nägel mit Köpfen. Das Unternehmen hat nämlich die "Telegram Ad Platform" in einem Blog-Beitrag vorgestellt, mit der Werbetreibende künftig Werbung auf Telegram verbreiten können. Eine Anmeldung ist bereits möglich.

Werbung auf einer Plattform, die so viel Wert auf den sicheren Nachrichtenaustausch der Nutzer legt? Dieser Problematik ist sich auch Telegram bewusst und daher gibt es starke Einschränkungen für alle Unternehmen, die Werbung schalten möchten. Werbung gestattet Telegram nur auf den öffentlichen "one-to-many"-Kanälen.

In den abgesicherten privaten Nachrichten und privaten Gruppen-Kanälen wird es also keine Werbung geben. Über 500 Milliarden Views, so Telegram, werden in den "one-to-many"-Kanälen monatlich generiert, in denen Telegram ein großes Potenzial für die Monetarisierung seines Dienstes sieht.

Weitere strenge Regeln gelten

Zusätzlich sollen auch noch weitere Regeln gelten. Ein "One-to-many"-Kanal muss mindestens 1.000 Abonnenten besitzen und jede Werbebotschaft ist auf maximal 160 Zeichen begrenzt. Außerdem darf nur Werbung geschaltet werden, die zu dem Inhalt des öffentlichen Kanals passt. Es ist also nur kontextbasierte Werbung möglich.

"Das bedeutet, dass keine Nutzerdaten gesammelt oder analysiert werden, um Werbung anzuzeigen, und jeder Nutzer, der einen bestimmten Kanal auf Telegram besucht, sieht die gleichen gesponserten Nachrichten", betont Telegram.

Einnahmen werden mit Kanalbetreibern geteilt

Die Testphase für "Telegram Ad Platform" ist bereits gestartet und Telegram fordert "verantwortungsbewusste Werbetreibende" zum Mitmachen auf. Nach Abschluss der Testphase und dem offiziellen Start, sollen alle Betreiber der öffentlichen Kanäle an den Werbeeinnahmen beteiligt werden, wenn den Nutzern ihrer Kanäle Werbung angezeigt wird.



