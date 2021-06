Telegram erlaubt jetzt Gruppen-Videoanrufe

Panagiotis Kolokythas

Mit Telegram sind ab sofort auch Gruppen-Videokonferenzen möglich. Das ist aber nicht die einzige Neuerungen.

Vergrößern Telegram erhält neue Funktionen © wichayada suwanachun / Shutterstock.com

Nicht nur Whatsapp rüstet regelmäßig neue Funktionen auf, sondern auch Telegram verbessert fortlaufend. Neu bei Telegram ( hier für Android , hier für iOS und hier für Desktop-PCs ) ist die Möglichkeit Gruppen-Videoanrufe durchzuführen. Außerdem gibt es auch etwas für das Auge: Animierte Hintergründe.

So starten Sie einen Gruppen-Videoanruf in Telegram

Wie Telegram mitteilt, können Sprachchats in Gruppen jetzt ganz einfach in Gruppen-Videoanrufe verwandelt werden. Dazu muss einer der Gesprächsteilnehmer einfach auf das Kamera-Symbol in der App klicken.

Vergrößern Telegram unterstützt jetzt Video-Gruppenanrufe © Telegram

Die anderen Nutzer können dann ebenfalls ihre Kameras einschalten und aus dem Sprach-Chat wird ein Video-Gruppenanruf. Ein Sprach-Chat lässt sich in Telegram über das Drei-Punkte-Menü im Profil der Gruppe starten, wenn man Inhaber oder Admin ist. Bei der iOS-App befindet sich der Sprachchat-Knopf direkt im Gruppenprofil.

Zusätzlich zum Kamerabild können die Gruppen-Anrufteilnehmer auch ihren Bildschirm teilen. Auf Desktop-PCs kann der Nutzer auswählen, ob er seinen gesamten Bildschirm teilen möchte oder nur bestimmte Programme. Um die Sprachqualität zu verbessern, kann eine Hintergrundgeräuschunterdrückung aktiviert werden.

Während es bei reinen Audio-Gruppen-Chats keine Teilnehmerbegrenzung gibt, gilt bei Video-Gruppenanrufen aktuell die Regel, dass nur die ersten 30 Personen über den Sprach-Chat mit Video beitreten dürfen. Das Limit soll aber erhöht werden.



Lesetipp: Telegram am PC nutzen - so geht´s



Telegram bietet animierte Hintergründe

Als weitere Neuerung führt Telegram auch animierte Hintergründe und Animationen beim Nachrichtenversand ein. Außerdem gibt es einen neuen Menüknopf für Bots, erweiterte Möglichkeiten für den Sticker-Import und neue animierte Emojis.

Animierte Hintergründe, so Telegram, feiern eine Premiere bei einer Messaging-App. Die entsprechenden mehrfarbigen Farbverlaufhintergründe werden algorithmisch generiert. Sie lassen sich in den Einstellungen unter "Chat-Einstellungen -> Chathintergund ändern" (Android) beziehungsweise "Darstellung -> Hintergrundbild ändern" (iOS) auswählen. Die Nutzer dürfen aber auch eigene Hintergründe erstellen und teilen. Weitere Informationen zu animierten Hintergründen finden Sie hier bei Telegram.