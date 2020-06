Telegram: Messenger mit verbessertem Videoeditor

Denise Bergert

Telegram verbessert seinen Videoeditor und erlaubt die Verwendung von animierten Stickern auf allen Bildern.

Vergrößern Telegram bekommt einige Verbesserungen. © Telegram

Telegram hat in dieser Woche Verbesserungen für seinen gleichnamigen Messenger angekündigt . Der bereits seit 2015 integrierte Fotoeditor verbessert nun die Videoqualität automatisch mit nur zwei Klicks. Nutzer können ihre Clips zudem auch manuell optimieren, indem sie beispielsweise die Sättigung oder die Helligkeit anpassen. Wer seine Fotos und Video mit handgezeichneten Kunstwerken verschönern will, kann diese nun beim Zeichnen für mehr Genauigkeit vergrößern.

Nach dem Update erlaubt Telegram außerdem die Integration von animierten Stickern in Fotos und Videos. Die Bild-Datei wird im Anschluss automatisch in ein animiertes GIF umgewandelt und kann so problemlos gespeichert und verschickt werden. Die Suche nach GIFs in Telegram wird mit dem Update vereinfacht. Hier finden sich in einem neuen Bereich nun angesagte GIFs und die Schnellsuche funktioniert auch mit Emojis. Telegram hat weiterhin die Ladezeit für GIFs im Panel optimiert.

Die Sortierung von Chats in Ordner wird mit dem Update ebenfalls einfacher. Um einen Chat einem Ordner hinzuzufügen, müssen sie in der Übersicht nur den jeweiligen Chat gedrückt halten und können ihn dann ihrem Wunschordner hinzufügen. Android-Nutzer bekommen zusätzlich einen verbesserten Videoplayer und neue Animationen beim Senden, Löschen und Bearbeiten von Nachrichten.