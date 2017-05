Cyber-Monday-Countdown: Täglich die besten Technik-Deals - das ganze Jahr

Wir präsentieren Ihnen hier täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und Technik-Deals der Online-Händler: Ob PCs, Notebooks, Peripherien, Smartphones, Tablets, Konsolen, Gadgets oder TVs. Hier finden Sie immer die besten Technik-Angebote.

Vergrößern Nicht nur am Schwarzen Freitag und in der Cyber Week: In unserem Schnäppchen-Blog finden Sie jeden Tag die besten Deals. © Fotolia / Maksym Yemelyanov

Im Folgenden finden Sie neben dem Produkt und einer kurzen Beschreibung den aktuellen Angebotspreis und zum Vergleich den Preis in unserem Preisvergleich sowie die unverbindliche Preisempfehlung inklusive der Links direkt zur Angebotsseite. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert und angepasst.

Die besten Technik-Deals von heute

Sennheiser Momentum G © Sennheiser Der In-Ear-Kopfhörer Sennheiser Momentum des deutschen Audio-Spezialisten bietet sich als Upgrade für all jene an, die auch unterwegs auf qualitativen Sound nicht verzichten möchten. Der Kopfhörer verspricht laut Hersteller kompromisslos klaren Sound im kompakten Ohrhörer-Design. Das Modell ist in dieser Ausführung optimiert für Samsung Galaxy Geräte, eine Ausführung für Apple-Geräte ist ebenfalls erhältlich.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 59,00 € (UVP ehemals: 99,00 €)

HP ProBook 450 G3 T6R25ES © HP Das HP ProBook 450 G3 T6R25ES ist mit einem 15 Zoll (39,6 cm) großen matten Full-HD-Display, einem Intel Core i7-6500U Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 3,1 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, einer 1.128 GB großen Hybridfestplatte und einem DVD-Brenner ausgestattet. Als Betriebssystem dient Windows 7 bzw. 10.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 669,00 € (UVP ehemals: 1.049,00 €)

Samsung UE49K5589 © Samsung Der Samsung UE49K5589 Fernseher bietet bei einer Bildschirmdiagonale von 49 Zoll (123 cm) Full HD, Triple Tuner und Smart-TV.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 459,00 € (UVP ehemals: 599,00 €)

Acer G246HLFbid © Acer Der Full-HD-Monitor Acer G246HLFbid bietet bei einer entsprechenden Auflüsung von 1920 x 1080 Pixel eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll (61 cm), eine Reaktionszeit von 1 ms, ein dynamisches Kontrastverhältnis von 10.000.000:1 und VGA, DVI und HDMI-Anschlüsse.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 111,00 € (UVP ehemals: 159,00 €)

Lenovo Ideapad 110-15ISK © Lenovo Das 15 Zoll (39,6 cm) große Lenovo IdeaPad 110-15ISK Notebook bietet einen bis zu 2,8 GHz schnellen Intel Core i5-6200U Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 1 TB große Festplatte, einen DVD-Brenner und läuft unter Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 429,00 € (UVP ehemals: 499,00 €)

Die besten Technik-Deals der letzten Tage

HP ProBook 455 G4 Y8B40ES © HP Das HP ProBook 455 G4 Y8B40ES Notebook verfügt über ein 15 Zoll (39,6 cm) großes Display mit einer Auflösung von 1.366 x 768 Pixel, einen bis zu 2,8 GHz schnellen AMD A6 9210 Dualcore-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, eine 500 GB große Festplatte, eine AMD Radeon R4 Grafikkarte, einen DVD-Brenner und läuft unter Windows 10. Beim Kauf bis zum 31.05.2017 kann man sich zusätzlich 50 Euro Cashback sichern.

➤ Angebotspreis bei Cyberport : 379,00 € (UVP ehemals: 579,00 €)

UE Boom 2 © UE Der Bluetooth-Lautsprecher UE Boom 2 sorgt unterwegs für den richtigen Sound. Eine kabellose Verbindung ist bis zu einer Entfernung von 30 Metern möglich, die Akkulaufzeit beträgt bis zu 15 Stunden. Das Gerät ist bei einer Tiefe von einem Meter bis zu 30 Minuten wasserdicht.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 99,99 € (UVP ehemals: 199,00 €)

Samsung K5179 © Samsung Der Samsung K5179 Fernseher bietet eine Bildschirmdiagonale von 40 Zoll (101 cm) Full HD und Triple Tuner.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 365,61 € (UVP ehemals: 529,00 €)

Sennheiser CX 300 II Precision © Sennheiser Der In-Ear-Kopfhörer CX 300 II Precision des deutschen Audio-Spezialisten Sennheiser bietet sich als Upgrade für all jene an, die auch unterwegs auf qualitativen Sound nicht verzichten möchten. Der Kopfhörer verspricht laut Hersteller kraftvollen Sound mit guter Basswiedergabe.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 27,90 € (UVP ehemals: 49,90 €)

Verico Pure 20 PowerBank © Verico Die Verico Pure Powerbank ist mit ihrer hohen Kapazität von 20.000 mAh ideal zum Laden von Tablets, Smartphones und Bluetooth-Lautsprechern. Das Modell steht in verschiedenen Farben zur Verfügung.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 17,99 € (UVP ehemals: 43,99 €)

Lenovo TAB3 10 Plus TB3-X70L © Lenovo Das 10,1 Zoll (25,7 cm) große Lenovo Tab3 10 Plus TB3-X70L Tablet verfügt über einen MediaTek MT8735T Quadcore-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,3 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB internen Speicher und läuft unter Android 6.0.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 229,00 € (UVP ehemals: 299,00 €)

Lenovo Yoga 900-13ISK © Lenovo Das Lenovo Yoga 900S-12ISK verfügt neben einem 12,5 Zoll (32 cm) großen WQHD-Multi-Touch-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixel über einen Intel Core m7 6Y75 Dualcore-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 3,10 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256 GB große SSD und lässt sich per 360 Grad Klappmechanismus in ein Tablet verwandeln. Als Betriebssystem dient Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 978,82 € (UVP ehemals: 1.399,00 €)

Medion Lifetab E10501 © Medion Das Medion Lifetab E10501 Tablet verfügt über ein 10,1 Zoll (25,65 cm) großes IPS-Display, einen 1,3 GHz schnellen MediaTek MT8321 Quadcore-Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher, eine 2,0 Megapixel Frontkamera, und eine 2,0 Megapixel Rückkamera und läuft unter Android 6.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 179,00 € (UVP ehemals: 249,00 €)

Huawei P9 lite © Huawei Das Huawei P9 lite Smartphone verfügt neben einem 5,2 Zoll (13,2 cm) großen IPS-Display über einen 2 GHz schnellen Octacore-Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher, 16 GB interner Speicher, eine 13 Megapixel Rückkamera und eine 8,0 Megapixel Frontkamera und läuft unter Android 6.0.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 237,99 € (UVP ehemals: 299,00 €)

Lenovo Miix 310 © Lenovo Das Lenovo Miix 310 Tablet mutiert dank kombinierbarer Tastatur zum Notebook. Das Gerät verfügt über ein 10,1 Zoll (25,7 cm) großes HD-Display, einen bis zu 1,92 GHz schnellen Intel Atom x5-Z8350 Quadcore-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Flash-Speicher und läuft unter Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 249,00 € (UVP ehemals: 329,00 €)

Belkin Surf N300 NextNet 2.0 © Belkin Der Belkin Surf N300 NextNet 2.0WLAN-Router bietet Übertragungsraten von bis zu 300Mbit/s, funkt in einem Frequenzbereich von 2,4GHz, ist kompatibel zu den Wireless-Standards IEEE 802.11b/g/n und bietet die Verschlüsselungsstandards 256-Bit-WPA, 64-Bit-WEP, WPA2, WPS.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 13,80 € (UVP ehemals: 39,99 €)

Lenovo Ideacentre 510S © Lenovo Der Lenovo Ideacentre 510S Desktop-PC bietet einen Intel Celeron G3900 Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,80 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 500 GB große Festplatte einen DVD-Brenner und läuft unter Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 299,00 € (UVP ehemals: 369,00 €)

Sony Bravia KDL-49WD755B © Sony Der Sony Bravia KDL-49WD755B Fernseher bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 49 Zoll (123 cm) Full-HD, einen integrierten Triple-Tuner und Anschlußmöglichkeiten in Form von 2xHDMI, 2xUSB und 1xSCART.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 529,00 € (UVP ehemals: 799,00 €)

Speedlink Descano © Speedlink Die Speedlink Descano Maus verfügt über fünf Tasten, eine gummierte Oberfläche, die für besseren Halt sorgen soll und beugt laut Hersteller dank des ergonomischen Designs Reiz- und Ermüdungseffekten in Muskeln, Sehnen und Gelenken vor.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 34,99 € (UVP ehemals: 49,99 €)

LG 24MP58VQ © LG Der LG 24MP58VQ Monitor bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 23,8 Zoll (60,45 cm) eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel (Full HD), eine Rektionszeit von 5 ms, ein Kontrastverhältnis von 1.000.000 : 1 und Anschlußmöglichkeit per HDMI, DVI und VGA.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 148,99 € (UVP ehemals: 164,00 €)

Lenovo Yoga 500-15IBD © Lenovo Das Lenovo Yoga 500-15IBD Convertible verfügt neben einem 15,6 Zoll (39,6 cm) großen Full-HD Touch-Display über einen Intel Core i7-5500U Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 3,00 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 1008 GB große Hybridfestplatte mit 8 GB SSD-Cache und lässt sich per 360 Grad Klappmechanismus in ein Tablet verwandeln. Als Betriebssystem dient Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 699,90 € (UVP ehemals: 949,00 €)

Huawei MediaPad T2 10.0 © Huawei Das Huawei MediaPad T2 10 Tablet sorgt dank seines 10 Zoll (25,65 cm) großen Full-HD IPS-Displays mit einer Auflösung von 1.900 x 1.200 Pixel für den mobilen Surf-Spaß. Unter dem schlanken und kompakten Gehäuse stehen neben einem 1,5 GHz schnellen Qualcomm-MSM8939 Octacore Prozessor 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB interner Speicher, eine 8 Megapixel Rück- und eine 2 Megapixel Frontkamera zur Verfügung. Als Betriebssystem dient Android 5.1.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 199,00 € (UVP ehemals: 279,00 €)

Sony Xperia XA © Sony Das Sony Xperia XA Smartphone bietet ein 5 Zoll (12,7 cm) großes Display, 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB internen Speicher, einen Mediatek MT6755 Oktacore-Prozessor, eine 13 Megapixel starke Rückkamera und läuft unter Android 6.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 159,00 € (UVP ehemals: 299,00 €)

Samsung S27F350FHU © Samsung Der 27 Zoll (69 cm) große Samsung S27F350FHU bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel, eine Reaktionszeit von 4 ms und lässt sich per HDMI oder VGA mit PC oder Notebook verbinden.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 194,00 € (UVP ehemals: 259,00 €)

HP OfficeJet Pro 6950 © HP Der HP Officejet Pro 6950 Multifunktionsdrucker vereint die Funktionen Scannen, Kopieren, Faxen und Drucken. Das Gerät beherrscht Duplexdruck und bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 16 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und 9 Seiten pro Minute in Farbe.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 92,58 € (UVP ehemals: 139,90 €)

Gigaset C430 A Trio © Gigaset Das Gigaset C430 A Trio Set besteht aus 3 DECT-Schnurlostelefonen, einer Basisstation und zwei Ladeschalen. Die Mobilteile bieten ein 1,8-Zoll großes TFT-Farbdisplay, ein Telefonbuch mit Suchfunktion für bis zu 150 Einträge und lassen sich analog, per ISDN oder VoIP verwenden.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 79,99 € (UVP ehemals: 99,99 €)

HP OfficeJet 4650 © HP Der Multifunktionsdrucker HP OfficeJet 4650 vereint Druck-, Kopie-, Fax- und Scanfunktion. Die Druckauflösung des Tintenstrahldruckers liegt bei 4.800 x 1.200 dpi, die Druckgeschwindigkeit bei bis zu 20 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und bis zu 16 Seiten pro Minute in Farbe.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 88,78 € (UVP ehemals: 129,00 €)

Sony MDR-1A © Sony Der kabellose High Resolution Kopfhörer Sony MDR-1A ermöglicht laut Hersteller dank einer speziell entwickelten High Definition-Treibereinheiten einen ultrabreiten Frequenzbereich, eine spezielle extrem nachgiebige Membran aus Flüssigkristall-Polymerfolie soll für ausgewogene und hochpräzise Mitten und eine leichte Schwingspule für kraftvolle Bässe und ultrahochfrequente Töne sorgen und die an die Ohrform angepassten Polster sollen einen hohen Tragekomfort mit akustischer Abschirmung gewährleisten.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 152,00 € (UVP ehemals: 219,99 €)

LG 55UH625V © LG Der 55 Zoll (139 cm) große LG 55UH625V bietet mit Ultra HD in 4K eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixel, einen Triple-Tuner und Smart-TV.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 689,99 € (UVP ehemals: 1.249,00 €)

Epson WorkForce WF-3620DWF © Epson Der Epson WorkForce WF-3620DWF Multifunktionsdrucker bietet neben der eigentlichen Druckfunktion die Möglichkeit zum Scannen, Kopieren und Faxen. Das Gerät verfügt über eine Druckauflösung von bis zu 4.800 x 2.400 dpi, eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 19 Seiten pro Minute und eine 250 Seiten fassende Blattzufuhr.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 119,00 € (UVP ehemals: 199,99 €)

Goobay Steckdosenleiste 4-fach mit Überspannungsschutz © Goobay Die Steckdosenleiste von Goobay verfügt über vier Steckdosen, einen Überspannungsschutz sowie einen robusten Alu-Rahmen mit Kindersicherung und Berührungsschutz. Durch die praktische Anordnung der vier Steckdosen im 45 Grad Winkel und die Kabellänge von 1,4 Metern ist die Goobay-Steckdosenleiste so eine gute Ergänzung für das Setup im Büro oder zuhause.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 4,99 € (UVP ehemals: 11,99 €)

Canon EOS 1300 D + EF-S 18-55mm IS Objektiv © Canon Die Canon EOS 1300D DSLR verfügt über eine Auflösung von 18 Megapixel, fertigt Full-HD-Videos an und kommt im Paket mit einem EF-S 18-55mm IS Objektiv.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 385,99 € (UVP ehemals: 505,00 €)

Samsung UE40KU6079 © Samsung Der Samsung UE40KU6079 löst mit Ultra HD in 4K vier mal so hoch auf als ein gewöhnlicher Full HD Fernseher, bietet eine Bildschirmdiagonale von 40 Zoll (101 cm), einen HD Triple Tuner und Smart TV.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 459,00 € (UVP ehemals: 729,00 €)

Samsung UE32K5579 © Samsung Der Samsung UE32K5579 Fernseher bietet eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll (80 cm) Full HD, Smart-TV und einen Triple Tuner.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 369,00 € (UVP ehemals: 429,00 €)

Lenovo IdeaPad G70-80 © Lenovo Das Lenovo G70-80 Notebook bietet ein 17,3 Zoll (43,9 cm) großes Full-HD-Display, einen bis zu 3,00 GHz schnellen Intel i7-5500U Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 1 TB große Festplatte, eine Nvidia GeForce 920M Grafikkarte, einen DVD Brenner und läuft unter Windows 10.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 599,00 € (UVP ehemals: 899,00 €)

Sony KDL-43WD755 © Sony Der Sony KDL-43WD755 Fernseher bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 43 Zoll (108 cm) Full HD, Triple Tuner und Smart-TV und bietet mit X-Reality PRO laut Hersteller ein außergewöhnlich klares und detailscharfes Bild.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 469,00 € (UVP ehemals: 699,00 €)

HP OfficeJet Pro 8725 © HP Der HP OfficeJet Pro 8725 ist ein Multifunktionsgerät und vereint Druck-, Kopie-, Fax- und Scanfunktion. Die Druckauflösung des Tintenstrahldruckers liegt bei 4.800 x 1.200 dpi, die Druckgeschwindigkeit bei bis zu 24 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und bis zu 20 Seiten pro Minute in Farbe. Außerdem unterstützt das Gerät Duplexdruck.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 202,69 € (UVP ehemals: 279,00 €)

Adobe Photoshop Elements 15 © Adobe Mit Photoshop Elements 15 bietet Adobe eine einsteigerfreundliche Bildbearbeitungssoftware welche die wichtigsten Funktionen von Photoshop beinhaltet. Neben der Bearbeitung lassen sich Fotos organisieren, und Collagen, Dia-Shows und Fotobücher erstellen. Die Vollversion steht für Windows und Mac zur Verfügung.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 69,89 € (UVP ehemals: 98,77 €)

LG 43LH510V © LG Der LG 43LH510V verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (108 cm) und bietet Full-HD und Triple-Tuner.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 335,00 € (UVP ehemals: 549,00 €)

HP E240c © HP Der HP E240c Monitor bietet eine Bildschirmdiagonale von 23,8 Zoll (60,45 cm), ein Kontrastverhältnis von 5.000.000,00 : 1, eine Reaktionszeit von 7 ms, eine Helligkeit von 250 cd/m² und einen Betrachtungswinkel von 178 Grad. Anschlüsse sind in Form von Display Port, HDMI und VGA vorhanden.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 215,00 € (UVP ehemals: 278,00 €)

Huawei Y6 II © Huawei Das Huawei Y6 II Smartphone bietet neben seinem 5 Zoll (12,7 cm) großen IPS-Display einen 1,3 GHz schnellen Quadcore-Prozessor, 16 GB internen Speicher, eine 13 Megapixel Rück- und einen 5 Megapixel Frontkamera und läuft unter Android 5.1.

➤ Angebotspreis bei Comtech : 134,90 € (UVP ehemals: 159,00 €)

Logitech Wireless Combo MK330 © Logitech Die Logitech Wireless Combo MK330 ist ein preisgünstiges Set aus Tastatur und optischer Maus. Die Tastatur ist spritzwassergeschützt und soll bei einem flachen Profil für komfortables und leises Tippen sorgen. Der Hersteller verspricht eine 12 bzw. 24 Monate batteriegestützte Betriebsdauer für Maus bzw. Tastatur.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 22,99 € (UVP ehemals: 49,99 €)

Gigaset C430 © Gigaset Das Gigaset C430 DECT-Telefon eignet sich als Mobilteil für FRITZ!Box, Speedport & Co. Es bietet ein 1,8-Zoll großes TFT-Farbdisplay, ein Telefonbuch mit Suchfunktion für bis zu 150 Einträge und lässt sich analog, per ISDN oder VoIP verwenden.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 36,03 € (UVP ehemals: 49,99 €)

Seagate Expansion Portable, 2TB © Seagate Die externe Festplatte Seagate Expansion Portable bietet eine Kapazität von 2 TB und verbindet sich per USB 2.0 oder 3.0 mit Windows-PC oder -Notebook.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 88,99 € (UVP ehemals: 104,99 €)

HP OfficeJet Pro 6970 © HP Der HP Officejet Pro 6970 Multifunktionsdrucker vereint die Funktionen Scannen, Kopieren, Faxen und Drucken. Das Gerät beherrscht Duplexdruck und bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und 11 Seiten pro Minute in Farbe.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 127,90 € (UVP ehemals: 179,90 €)

AVM FRITZ!Box 7430 © AVM Die FRITZ!Box 7430 ist AVMs erster für IP-Anschlüsse ausgelegter Router. Das Modell bietet VDSL-Vectoring mit über 100 MBit/s, WLAN-N im 2,4-GHz-Band mit bis zu 450 MBit/s und besitzt vier Fast Ethernet LAN-Anschlüsse und einen USB-2.0-Anschluss. Eine DECT-Basis, an der sich bis zu sechs Schnurlostelefone nutzen lassen ist in die Fritzbox verbaut. Zusätzlich können über den TAE-Steckplatz auch analoge Telefone oder Faxgeräte angeschlossen werden. Verschlüsselte Sprachübertragung ab Werk sowie HD-Telefonie gehören zur Ausstattung.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 89,00 € (UVP ehemals: 129,00 €)

LG 55LH604V © LG Der LG 55LH604V verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (139 cm) und bietet Full-HD, Smart-TV, Triple-Tuner und verspricht dank Triple XD Engine eine optimierte Bildqualität mit lebensechten Farben, klaren Kontrasten und Schärfe bis in jedes Detail.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 575,00 € (UVP ehemals: 999,00 €)

TomTom Bandit Base Pack © TomTom Bei der TomTom Bandit handelt es sich um eine handliche und leicht bedienbare wasserdichte Actioncam. Aufnahmen lassen sich einfach in der TomTom Bandit App bearbeiten. Neben einem GPS-Sensor verfügt das Modell über ein Gyroskop, einen Druckmesser und einen Beschleunigungssensor.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 149,99 € (UVP ehemals: 269,00 €)

Sony Alpha 6000 © Sony Die Sony Alpha 6000 Systemkamera fertigt Aufnahmen in Full HD und mit bis zu 24,3 Megapixel an, beinhaltet einen Exmor APS-C Sensor, ein 3 Zoll (7,5 cm) großes Schwenkdisplay und kommt inklusive eines SEL-P1650 Objektivs.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 595,00 € (UVP ehemals: 899,00 €)

Microsoft Wireless Desktop 3050 © Microsoft Das Microsoft Wireless Desktop 3050 Maus-/Tastatur-Set verbindet sich dank sicherer 2,4 GHz Wireless Technologie mit dem Rechner. Die Tastatur verfügt über ein ultraflaches Design, die Maus besitzt neben einem 4-Wege-Scrollrad fünf frei belegbare Tasten.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 32,99 € (UVP ehemals: 59,99 €)

Sennheiser CX 2.00G © Sennheiser Der In-Ear-Kopfhörer CX 2.00G vom deutschen Audio-Spezialisten Sennheiser bietet sich als Upgrade für all jene an, die auch unterwegs auf qualitativen Sound nicht verzichten möchten. Der Kopfhörer verspricht laut Hersteller eine neue Klangdimension fürs Smartphone dank dynamischem Sound und tiefem Bass. Die Drei-Tasten Inline-Fernbedienung mit integriertem Mikrofon sorgt dafür, dass man mühelos per Knopfdruck Anrufe entgegennehmen und Musik hören kann. Das Modell ist für Galaxy-Geräte optimiert, steht aber auch in einer Variante für Apple-Geräte bereit.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 32,90 € (UVP ehemals: 49,90 €)

HP OfficeJet Pro 6960 © HP Der HP Officejet Pro 6960 Multifunktionsdrucker vereint die Funktionen Scannen, Kopieren, Faxen und Drucken. Das Gerät beherrscht Duplexdruck und bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und 10 Seiten pro Minute in Farbe.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 111,99 € (UVP ehemals: 159,90 €)

Samsung BD-J4500R © Samsung Beim Samsung BD-J4500R Blu-ray Player handelt es sich um ein Einsteigermodell, das laut Hersteller dank hervorragender Wiedergabequalität selbst Kenner überzeugen soll. Per USB und HDMI unterstützt das Gerät zahlreiche Video-, Audio- und Bildformate darunter auch Datei-Container im MKV-Format.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 53,20 € (UVP ehemals: 72,09 €)

HP Officejet 7612 © HP Das Multifunktionsgerät HP Officejet 7612 vereint Druck-, Kopie-, Fax- und Scanfunktion. Die Druckauflösung des Tintenstrahldruckers liegt bei 4.800 x 1.200 dpi, die Druckgeschwindigkeit bei bis zu 15 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und 8 Seiten pro Minute in Farbe. Außerdem unterstützt das Gerät A3 und Duplexdruck.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 133,99 € (UVP ehemals: 249,00 €)

AVM FRITZ!Box 4020 © AVM Bei der AVM FRITZ!Box 4020 handelt es sich um einen WLAN-Router für den Anschluss an ein vorhandenes Netzwerk, bzw. an ein Kabel-/DSL-/Glasfasermodem (WAN) oder zur Verwendung per UMTS-/HSPA-/LTE-Stick (USB). Das Gerät baut ein WLAN mit Übertragungsraten von bis zu 450 MBit/s auf.

➤ Angebotspreis bei Notebooksbilliger : 48,86 € (UVP ehemals: 59,00 €)

HP Envy 5640 © HP Der HP Envy 5640 Multifunktionsdrucker beherrscht wie gewohnt die Funktionen Drucken, Scannen, und Kopieren. Die maximale Druckauflösung liegt bei 4.800 x 1.200 dpi. Das Gerät druckt bis zu 12 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und 8 Seiten pro Minute in Farbe und verbindet sich per WLAN mit dem lokalen Netzwerk.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 88,99 € (UVP ehemals: 139,00 €)

HP Officejet 7510 © HP Der Multifunktionsdrucker HP Officejet 7510 vereint Druck-, Kopier-, Fax- und Scanfunktion. Die Druckauflösung des A3-Tintenstrahldruckers liegt bei 4.800 x 1.200 dpi, die Druckgeschwindigkeit bei bis zu 15 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und 8 Seiten pro Minute in Farbe.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 97,75 € (UVP ehemals: 199,00 €)

HP OfficeJet 4655 © HP Der Multifunktionsdrucker HP OfficeJet 4655 vereint Druck-, Kopie-, Fax- und Scanfunktion. Die Druckauflösung des Tintenstrahldruckers liegt bei 4.800 x 1.200 dpi, die Druckgeschwindigkeit bei bis zu 9,5 Seiten pro Minute in schwarz/weiß und 6,8 Seiten pro Minute in Farbe.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 82,33 € (UVP ehemals: 129,90 €)

Sony KDL48WD655 © Sony Der Sony KDL48WD655 Fernseher bietet bei einer Bildschirmdiagonalen von 48 Zoll (121 cm) Full HD, Triple Tuner und Smart-TV.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 460,99 € (UVP ehemals: 649,00 €)

Sony DSC-HX60 © Sony Die Kompaktkamera Sony DSC-HX60 verfügt über einen EXMOR R CMOS Sensor mit 20,4 Megapixel und Bildstabilisator, ein 3 Zoll (7,5 cm) großes Display und einen 30-fachen optischen Zoom.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 241,00 € (UVP ehemals: 359,00 €)

Amazon Elektronik Bundles & Sparpakete © Amazon Ob Fernseher, Audio, Heimkino, Kamera oder Handy - Amazon bietet laufend spannende Rabatt- und Cashback-Aktionen sowie Bundles und Sparpakete. Beim Kauf eines Geräts erhalten Sie entweder ein anderes Gerät, einen Rabatt auf den zweiten Artikel oder einen Gutschein kostenlos dazu. Die Angebote wechseln in unregelmäßigen Abständen. Aktuell gibt es unter anderem 300 € Cashback beim Kauf von ausgewählten Fujifilm X-T1 Kameras und Kits oder eine kostenlose 32 GB SD-Karte beim Kauf eines Sony NW-A35 Walkmans.

Zu den Bundles



TP-Link TL-WA850RE © TP-Link Mit dem WLAN-Repeater TP-Link TL-WA850RE erweitern Sie Ihr WLAN-Netz, und sorgen so für eine verbesserte Abdeckung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung durch Ihr bestehendes Drahtlosnetz. Der TP-LINK erreicht Datenraten von bis zu 300 Mbps.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 19,90 € (UVP ehemals: 24,90 €)

HP Officejet 3831 © HP Der HP Officejet 3831 Multifunktionsdrucker vereint die Funktionen Scannen, Kopieren, Faxen und Drucken. Das Gerät beherrscht Duplexdruck und bietet bei einer Auflösung von 4800 x 1200 dpi eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 8,5 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und 6 Seiten pro Minute in Farbe.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 66,99 € (UVP ehemals: 89,90 €)

TP-Link TL-WA860RE © TP-Link Mit dem WLAN-Repeater TP-Link TL-WA860RE erweitern Sie Ihr WLAN-Netz, und sorgen so für eine verbesserte Abdeckung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung durch Ihr bestehendes Drahtlosnetz. Der TP-LIN erreicht Datenraten von bis zu 300Mbps und verfügt über eine integrierte Steckdose.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 22,90 € (UVP ehemals: 34,90 €)

Garmin Edge 520 © Garmin Der Garmin Edge 520 GPS-Radcomputer verfügt über ein hochauflösendes 2,3 Zoll Farbdisplay, ermöglicht die Nutzung von Strava Segmenten, und bietet umfangreiche Performance- und Trainingsanalyse. Der Datentransfer erfolgt via ANT+ Sensoren oder kompatible Leistungsmesser. Im Lieferumfang des Edge 520 befindet sich neben einer Anleitung eine Edge Aero-Lenkerhalterung, eine zusätzliche Lenkerhalterung, ein Befestigungsband, und ein USB-Kabel.

➤ Angebotspreis bei Amazon : 229,95 € (UVP ehemals: 309,00 €)

Alle Blitzangebote von Amazon Finden Sie hier sämtliche "Blitzangebote" von Amazon . Blitzangebote starten täglich ab 8 Uhr alle 15 Minuten, Angebote des Tages bereits um Mitternacht. Die Angebote gelten höchstens solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht.

Schwarzer Freitag wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving genannt. Da es sich dabei für viele US-Amerikaner um einen Brückentag handelt an dem sie die ersten Weihnachtseinkäufe tätigen, bieten viele Händler an diesem Tag besonders hohe Rabatte an. Auch in Deutschland wird der Super-Schnäppchen-Freitag aus den USA zunehmend populärer.

Der Schnäppchen-Tag wurde ursprünglich vor allem in Ladengeschäften zelebriert, der Trend hat sich aber schnell auf viele Online-Händler übertragen. Trotzdem haben die Online-Händler mit dem Cyber Monday ihren eigenen Schnäppchen-Tag und Marketing-Begriff ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um den Montag nach Thanksgiving, und somit auch nach dem schwarzen Freitag. Um es noch komplizierter zu machen, hat nun wiederum der Online-Händler Amazon seinen eigenen Cyber Monday vorverlegt, auf den Montag vor Thanksgiving. In Summe ist aus einem Schnäppchen-Tag jetzt schon eine Rabatt-Woche - die Cyber Monday Woche - geworden. Dieses Jahr findet vom 21.11. bis 28.11. statt.

Trotz vieler guter Angebote rund um die Cyber-Monday-Woche, gibt es auch viel Kritik. Den Händlern wir oft vorgeworfen, Rabatte auf völlig überzogene Preise zu machen, um das Angebot attraktiver aussehen zu lassen als es ist.

Außerdem gibt es natürlich nicht nur in der Cyber-Monday-Woche Technik zum günstigen Preis. Das ganze Jahr über rabattieren Online-Händler immer wieder viele Ihrer Produkte, man muss nur wissen wann und wo. Wir liefern Ihnen hier täglich die besten Technik-Schnäppchen im Netz. Ein Lesezeichen auf den Beitrag lohnt sich also!