Tchibo Mobil: 7 GB Allflat mit LTE für 14,99/4 Wochen

Hans-Christian Dirscherl

Tchibo Mobil verkauft ab dem 16. September 2019 einen Jubiläums-Tarif mit 7 GB Daten für 14,99 Euro für jeweils vier Wochen. Mit LTE und Daten-, Telefonie- und SMS-Flatrate. Damit feiert das Hamburger Unternehmen „70 Jahre Tchibo“.

Vergrößern Jubiläums-Tarif mit 7 GB Daten für 14,99 Euro. © Tchibo

Tchibo Mobil verkauft ab dem 16. September 2019 einen Tchibo mobil Jubiläums-Tarif mit 7 GB Daten für 14,99 Euro. Damit feiert das Hamburger Unternehmen „70 Jahre Tchibo“. Der neue Tchibo mobil Jubiläums-Tarif ist sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden erhältlich. Letztere müssen in ihrem Online-Kundenportal den neuen Tarif beantragen. Tchibo bietet den Jubiläums-Tarif vorerst nur für fünf Wochen an.



Bisher bietet Tchibo Mobil vier Mobilfunktarife mit LTE für die Smartphone-Nutzung an: Smart S (1 GB Datenvolumen, 7,99 Euro), Smart M (2 GB, 9,99 Euro), Smart L (4 GB, 14,99 Euro) und Smart XL (5 GB, 19,99 Euro). Alle Mobilfunktarife beinhalten eine Daten-, Telefonie und SMS-Flatrate, abgerechnet wird alle vier Wochen.



Der neue Tchibo mobil Jubiläums-Tarif bietet dauerhaft 7 Gigabyte Datenvolumen und kostet 14,99 Euro für jeweils vier Wochen. Er entspricht preislich also dem Smart L, wobei letzterer nur 4 GB Datenvolumen bietet. Sie können den Jubiläums-Tarif ab dem 16. September 2019 auf tchibo.de, in den Tchibo-Filialen sowie in den Tchibo Depots im Lebensmittelhandel buchen.



Der Tarif hat keine Mindestlaufzeit und kann nach vier Wochen jederzeit gekündigt werden, Kunden können alle vier Wochen auch zwischen den Tarifmodellen wechseln.



Tchibo Mobil nutzt das LTE-Mobilfunknetz von O2, das gerade im ländlichem Raum stellenweise immer noch Lücken hat. Anders als O2-Kunden steht für Tchibo-Mobil-Kunden aber nicht das volle LTE-Tempo zur Verfügung, sondern diese surfen bei Tchibo Mobil mit maximal 21,6 Mbit/s. O2-Kunden können dagegen theoretisch mit bis zu 225 Mbit/s mobil surfen. Sind die 7 GB pro vier Wochen aufgebraucht, dann surfen Tchibo-Mobil-Kunden mit 64 kBit/s weiter.



Neukunden zahlen zusätzlich einmalig 7 Euro für die SIM-Karte. Wer seine Rufnummer mit zu Tchibo mobil nimmt, erhält zudem einen Bonus von 30 Euro.

