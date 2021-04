Hans-Christian Dirscherl

E-Autos vom Kaffeeröster: Tchibo bietet ab heute zwei Elektro-Autos im Abo an. Darunter das Tesla Model 3. Update: Alle Autos sind bereits weg.

Vergrößern Tchibo: Ab sofort Tesla Model 3 im Angebot © Tchibo

Update 14.40 Uhr: Beide Fahrzeuge sind bereits ausverkauft (Stand: 6.4.2021, 14.40 Uhr). Update Ende



Tchibo bietet ab sofort, also ab dem 6. April 2021, Elektro-Autos im Abonnement an. Zum Start gibt es das Tesla Model 3 und den Fiat 500E Icon. Der Hamburger Kaffeeröster kooperiert hierzu mit dem Auto-Abo-Anbieter like2drive.

Kunden können ihr bereits vorkonfiguriertes Wunschfahrzeug auf tchibo.de/like2drive buchen. Wie immer bei Auto-Abonnements sind alle Unterhaltskosten wie Anmeldung, Steuer, Versicherung (Vollkasko 750 € SB / Teilkasko 300 € SB, Kfz-Haftpflicht und GAP Versicherung ), Wartung und jahreszeitgerechte Bereifung etc. im monatlichen Abo-Preis enthalten. Den Fahrstrom müssen Sie immer selbst bezahlen. Wer den Strom zu Hause tanken möchte, der kann die Ladelösung von New Motion nach Abschluss der Fahrzeugbuchung hinzubuchen.

Die Übergabe der abonnierten Autos findet an einem von bundesweit sechs Standorten statt. Auf Wunsch und gegen einen einmaligen Aufpreis von 199 Euro kommt das Auto auch direkt vor die Haustür.

Voraussetzung und Kosten

Abo-Kunde müssen mindestens 21 Jahre sein. Es gibt weder eine Anzahlung, noch eine Startgebühr und auch keine Schlussrate.

Ein Tesla Model 3 in der günstigsten Version Standard Range Plus bekommen Sie für 777 Euro im Monat. Das Abo läuft wahlweise über 12 oder 24 Monate und beinhaltet 10.000 Frei-Kilometer pro Jahr. Das Tesla Model 3 verfügt über einen 15 Zoll großen Touchscreen, ein Navigationssystem, Freisprecheinrichtung, diverse Sicherheitsassistenten (aber nicht „Volles Potenzial für autonomes Fahren“), Tempomat, Einparkhilfen, Klimaanlage, DAB-Radio, Soundsystem, LED-Scheinwerfer und schlüssellosen Zugang. Verfügbare Farben: Weiß, Schwarz und Silber. Der Elektroantrieb mit 261 PS beschleunigt in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Tipp: Die Performance-Variante des Model 3 haben wir getestet.



Den neuen Fiat 500E Icon gibt es für 289 Euro monatlich. Die Laufzeit beträgt in diesem Fall 13 Monate mit insgesamt 13.000 Frei-Kilometern. Der Fiat 500E Icon kommt mit 10,25-Zoll-Infotainmentsystem inklusive Navigation, DAB-Radio und Freisprecheinrichtung. Mit an Bord sind eine Einparkhilfe und mehrere Sicherheitsassistenten. Der Fiat hat 118 PS und beschleunigt in neun Sekunden von 0 auf 100 km/h. Den Fiat gibt es in Schwarz, Weiß, Grau, Blau und Grün.

Wie immer bei Auto-Auto-Abonnements kommt es den Besitzer relativ teuer, wenn er die vereinbarten Freikilometer überschreitet: 0,15 Euro/km bis 2.500 km, ab 2.501 km 0,25 Euro/km.



Video-Beschreibung einblenden Für rund 64.000 Euro bekommt ihr im neuen Tesla Model 3 Performance jede Menge Technik-Schnickschnack. Und in unserem Test stellen wir schnell fest: Tesla nimmt sich selbst nicht allzu ernst und spendiert dem E-Auto jede Menge Features, über die man nur lachen kann: Blinker mit Furzgeräuschen, Videospiele oder ein Lagerfeuer für "romantische" Stunden auf der Autobahn. Was der Wagen noch so kann, erfahrt ihr in diesem Video.



Nach der Laufzeit gibt der Tchibo Kunde das Fahrzeug wieder ab und kann auf Wunsch ein neues Fahrzeug buchen und einen Folgevertrag abschließen.

Auto Abo Marktüberblick: Anbieter, Kosten, Vorteile, Nachteile

Tesla Model 3 im Test + Video: Irrer Sprint, rasanter 15-Zöller und always online