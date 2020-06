Tausende Filme & Serien gratis aufs Handy streamen

Panagiotis Kolokythas

Diese App bietet eine riesige Auswahl an Filmen und Serien zum kostenlosen und legalen (!) Streaming auf das Handy an.

Vergrößern Plex.tv bietet hunderte Filme und Serien zum Gratis-Streaming an © IDG

Plex.tv hat sein Angebot an gratis verfügbaren Filmen und Serien deutlich aufgebessert. Besitzer eines Android-Geräts erhalten über die Plex.tv-App (hier im Google Play Store) jetzt den vollen kostenlosen Zugriff auf die wachsende Bibliothek an Inhalten, die per Stream auf den Geräten abgespielt werden können. Dazu ist neuerdings auch keinerlei Anmeldung erforderlich. Es reicht also, die App zu installieren und die Aufforderung zur Einrichtung eines (kostenlosen) Accounts dann zu ignorieren. Alle unter "Movies & TV" verfügbaren Inhalte sind dann abrufbar. Bei der iOS-Variante der Plex.tv-App wird diese Funktion zeitnah nachgereicht.

Plex.tv fügt dem Gratis-Angebot regelmäßig neue Filme und Serien hinzu, zuletzt etwa Tracks mit Dennis Hopper aus dem Jahre 1977, Eating (1990) und Red River (1948). Das Angebot umfasst aber auch durchaus aktuellere Inhalte, darunter auch Dokumentarfilme. Rubriken wie "Series Spotlights", "Most Popular" und "Indie Gems" helfen beim Entdecken neuer Videos.



Plex.tv bietet seit Ende 2019 weit über 1000 Filme und Serien zum Gratis-Streaming an. Auf dem PC (und den anderen stationären Plattformen) ist hierfür aber weiterhin eine kostenlose Anmeldung notwendig. Der Dienst finanziert sich über die Einblendung von Werbung. Diese Werbeunterbrechungen gibt es auch dann, wenn der Nutzer ein kostenpflichtiges Plex-Pass-Abo bei Plex.tv besitzt. Das Angebot an Filmen und Serien umfasst Inhalte diverser Studios, darunter Warner Bros., Metro Goldwyn Mayer, Legendary und Lionsgate.