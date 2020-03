Tarif-Wahnsinn: 10 GB LTE für unter 10 Euro - monatlich kündbar

Dennis Steimels

Günstiger ist keiner: Für 10 GB LTE-Datenvolumen zahlen Sie nirgends so wenig wie bei diesem Anbieter! Und Sie können sogar noch monatlich kündbar. Hier finden Sie alle Details zum Schnäppchen-Tarif.

Vergrößern 10 GB LTE zum Hammer-Preis: andere Anbieter sind teils doppelt so teuer © leungchopan/Shutterstock.com / DG-Studio/Shutterstock.com / PC-WELT

10 GB Datenvolumen mit LTE-Geschwindigkeit, 9,99 Euro pro Monat und auch noch monatlich kündbar. Das sind starke Tarif-Konditionen von Handyvertrag.de . Laut Tarifrechner zahlen Sie bei anderen Anbietern rund doppelt so viel, weshalb dieses Aktion besonders attraktiv ist.



Hier geht's zum Handyvertrag.de-Angebot: 10 GB LTE für 9,99 Euro

LTE-Tarif: 10 GB für 9,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: O2



Datenvolumen: 10 GB mit LTE 50 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



9,99 Euro Grundgebühr pro Monat



Ohne Laufzeit oder 24 Monate

Anschlussgebühr (24 Monate): 0 Euro

Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 9,99 Euro

10 Euro Wechselbonus



Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Die Drillisch-Marke Handyvertrag.de bietet Ihnen die Möglichkeit, einen klassischen 2-Jahres-Vertrag abzuschließen oder sich die Option offen zu halten, monatlich zu kündigen. In letzterem Fall wird eine Anschlussgebühr in Höhe von 9,99 Euro fällig, mit Vertrag gibt es keine. Über einen Zeitraum von 24 Monaten zahlen Sie für satte 10 GB LTE-Datenvolumen nur 239,76 Euro. Bei anderen Anbietern wie Smartmobil oder 1&1 zahlen Sie mindestens 455 Euro!

Hier geht's zum Handyvertrag.de-Angebot: 10 GB LTE für 9,99 Euro

Aktuell hat die Aktion kein Enddatum. Handyvertrag.de spricht von "Frühlings-Boost". Sobald wir wissen, wann das Angebot endet, informieren wir Sie an dieser Stelle.



Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus. Melden Sie sich gerne bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter .