Tarif-Tipp: 20 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 14,99 Euro pro Monat

Diesen Schnäppchen-Tarif mit ordentlichem Datenvolumen gibt es aktuell zum Bestpreis im starken Vodafone-Netz. Alle Infos.

Vergrößern 20 GB für unter 15 Euro im Angebot © FocusStocker/Shutterstock.com / Mobilcom-Debitel

Mobilcom-Debitel hat zwei starke Handytarif-Aktionen im Top-Netz von Vodafone gestartet: So gibt es gerade 20 GB LTE-Datenvolumen für günstige 14,99 Euro pro Monat inklusive Telefonie- und SMS-Flat. Und wer etwas mehr Datenvolumen benötigt, bekommt jetzt auch 40 GB für nur 22,99 Euro monatlich . Wie der Tarifrechner beweist, sind dies die aktuellen Bestpreise. Die Tarife gibt es nicht im regulären Shop, sondern nur auf diesen speziellen Bestellseiten :

Zum Tarif-Angebot: 20 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 14,99 Euro pro Monat

Zum Tarif-Angebot: 40 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 22,99 Euro pro Monat

Das sind die Tarif-Konditionen:

Netz: Vodafone



Datenvolumen: 20 GB LTE (50 Mbit/s) | 40 GB LTE (100 Mbit/s)

Preis pro Monat: 14,99 Euro | 22,99 Euro

Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



VoLTE ist möglich

WLAN-Call möglich



Laufzeit: 24 Monate

Anschlussgebühr: 39,99 Euro (erstattbar bei SMS mit "AG Online" an 22240)

4 Monate Deezer gratis



Diese beiden Tarife mit hohem Datenvolumen eignet sich besonders für Smartphone-Nutzer, die unterwegs viel im Netz surfen und auch hin und wieder Videos oder Filme mobil via Youtube, Netflix und Co. schauen. Pro Gigabyte können Sie etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Die Tarife beinhalten außerdem eine Telefonie- und SMS-Flat.

Der Anschlusspreis beträgt einmalig 39,99 Euro, ist aber erstattbar. Dafür müssen Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der SIM-Karte eine SMS mit dem Text "AG Online" an die 22240 senden.

Ab dem 25. Monat kostet der 20-GB-Tarif 29,99 Euro pro Monat, der 40-GB-Tarif 39,99 Euro. Behalten Sie dies auf jeden Fall im Hinterkopf, falls Sie kündigen möchten.



Zum Tarif erhalten Sie noch vier Monate Deezer kostenlos. Sie können jederzeit im Testzeitraum kündigen, wenn Ihnen das Angebot nicht gefallen sollte. Nach dem Testzeitraum kostet der Dienst 9,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.



