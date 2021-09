20 GB LTE-Tarif für günstige 12,99 Euro pro Monat

Dennis Steimels

Handytarif mit 20 GB LTE-Datenvolumen für gerade mal 12,99 Euro! Hier erfahren Sie alle Details zum Schnäppchen.

20 GB für unter 13 Euro im Angebot

Beim Mobilfunkanbieter sim.de erhalten Sie aktuell für kurze Zeit ein hohes Datenvolumen von satten 20 GB für gerade einmal 12,99 Euro monatlich . Wer unterwegs vor allem viel im Netz surft, Videos streamt oder auch mal Dateien herunterlädt, ist hier richtig. Denn eine Telefon-Flat ist nicht inklusive, hier stehen Ihnen aber 60 Freiminuten zur Verfügung, was mittlerweile für die meisten Nutzer ausreicht, da auch die Internet-Telefonie etwa über Whatsapp vermehrt genutzt wird. Das Angebot läuft bis zum 21. September 2021 um 11 Uhr.



Hier geht's zum Tarif-Angebot: 20 GB LTE für nur 12,99 Euro pro Monat



Das sind die Tarif-Konditionen:

Netz: O2 / Telefonica

Datenvolumen: 20 GB (LTE 50 Mbit/s)

Preis pro Monat: 12,99 Euro

60 Freiminuten, danach 19 Cent pro Minute



19 Cent pro SMS



Flat EU-Roaming



Ohne & mit Laufzeit



Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 19,99 Euro



Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro



Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar



Dieser Tarif mit hohem Datenvolumen eignet sich besonders für Smartphone-Nutzer, die unterwegs viel im Netz surfen und auch hin und wieder Videos oder Filme mobil via Youtube, Netflix und Co. schauen. Denn auch das ist mit 20 GB im Monat möglich. Pro Gigabyte können Sie etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Der Tarif beinhaltet keine Telefonie- oder SMS-Flat. Sie erhalten aber 60 Freiminuten, danach kostet die Minute 19 Cent, genau wie jede SMS.



