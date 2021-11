Tarif-Kracher im Telekom-Netz mit bis zu 50 GB LTE ab 9,99 Euro

Dennis Steimels

Black-Week-Kracher bei Mobilcom-Debitel im starken Telekom-Netz mit 9 bis 50 GB LTE-Datenvolumen ab 10 Euro pro Monat. Alle Infos.

Vergrößern Starke Handytarife im Telekom-Netz © leungchopan/Shutterstock.com / DG-Studio/Shutterstock.com / PC-WELT

Im Rahmen der "Black Week" finden Sie bei Mobilcom-Debitel eine große Auswahl an Tarif-Deals im starken Telekom-Netz. Die Angebote reichen von 9 bis hoch zu satten 50 GB LTE-Datenvolumen – dabei sparen Sie bis zu 63 Prozent! Die Preisen liegen zwischen 9,99 und 29,99 Euro . Hier sind die Tarif-Highlights mit ihren Konditionen:

9 GB LTE und Allnet-Flat im Telekom-Netz für 9,99 Euro pro Monat

Netz: Telekom

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Datenvolumen: 9 GB mit LTE 25 Mbit/s



Flat Telefonie



Flat EU-Roaming

SMS: 0,19 Euro



Grundgebühr pro Monat: 9,99 Euro

Anschlussgebühr 19,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate

14 GB LTE und Allnet-Flat im Telekom-Netz für 12,99 Euro pro Monat

Netz: Telekom

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Datenvolumen: 14 GB mit LTE 25 Mbit/s



Flat Telefonie



Flat EU-Roaming

SMS: 0,19 Euro



Grundgebühr pro Monat: 12,99 Euro

Anschlussgebühr 19,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate

26 GB LTE und Allnet-Flat im Telekom-Netz für 16,99 Euro pro Monat

Netz: Telekom

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Datenvolumen: 14 GB mit LTE 25 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 16,99 Euro

Anschlussgebühr 19,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate

38 GB LTE und Allnet-Flat im Telekom-Netz für 24,99 Euro pro Monat

Netz: Telekom

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Datenvolumen: 14 GB mit LTE 25 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 24,99 Euro

Anschlussgebühr 19,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate

50 GB LTE und Allnet-Flat im Telekom-Netz für 29,99 Euro pro Monat

Netz: Telekom

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Datenvolumen: 14 GB mit LTE 25 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 29,99 Euro

Anschlussgebühr 19,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate

Die Tarife funken im aktuell besten Handynetz – und zwar im Netz der Deutschen Telekom. Neben einer Internet-Flat mit viel Datenvolumen beinhalten die Tarife auch jeweils eine Flatrate fürs Telefonieren. Erst ab die Tarif-Deals mit 26 GB und mehr Datenvolumen enthalten auch eine SMS-Flat. Heutzutage läuft die meiste Kommunikation über Whatsapp & Co., weshalb dieser Posten für die meisten Nutzer zu vernachlässigen ist. Die Internet-Geschwindigkeit ist auf 25 Mbit/s beschränkt, was aber völlig ausreichend ist, um Filme zu streamen, zu navigieren oder auch Apps und Dateien zügig herunterzuladen.



Das jeweilige extra Datenvolumen ist zwei Jahre lang gültig. Danach verfällt der Zusatz. So bietet der aktuelle 9-GB-Tarif nur noch 6 GB oder der 14-GB-Tarif fällt runter auf 10 GB. Behalten Sie dies im Hinterkopf, um bei Bedarf zu kündigen.

