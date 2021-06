Tarif-Kracher: 10 GB LTE im Vodafone-Netz für 9,99 Euro monatlich

Dennis Steimels

Günstige Datenflat im D-Netz bei Crash zum Top-Preis. Hier gibt's alle Infofmationen zum Schnäppchen.

Passend zum bevorstehenden Prime Day bei Amazon, an dem es viele Angebote geben wird, startet schon jetzt der Mobilfunkanbieter Crash mit zwei starken Daten-Tarifaktionen : Für kurze Zeit bekommen Sie 5 und 10 GB LTE-Datenvolumen im guten Vodafone-Netz zum Hammerpreis von nur 4,99 Euro bzw. 9,99 Euro pro Monat ! Außerdem sind die Tarife monatlich kündbar , wodurch Sie sehr flexibel sind.



Hier geht's zu den Crash-Tarifen: 10 GB LTE im Vodafone-Netz für nur 9,99 Euro

Das sind die Tarif-Konditionen

Netz: Vodafone



Datenvolumen: 5 GB | 10 GB mit LTE 50 Mbit/s



Flat EU-Roaming

Pro SMS: 0,09 Euro



Grundgebühr pro Monat: 4,99 Euro | 9,99 Euro



Anschlussgebühr 0 Euro



Laufzeit: Monatlich kündbar



Die beiden Datentarife beinhalten ein Datenvolumen von 5 und 10 GB, was für die meisten Nutzer völlig ausreicht. Selbst Netflix-Serien und Filme können Sie hin und wieder unterwegs mit dem größeren Tarif schauen. Pro Gigabyte können Sie etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Beachten Sie, dass es sich hierbei um reine Datentarife handelt, die keine klassische Telefonie bieten. Die meisten Kontakte erreichen Sie aber auch über Internet-Anrufe via Whatsapp und Co. Pro SMS werden 9 Cent fällig.

Ein solcher Datentarif lohnt sich vor allem für den Einsatz im Tablet oder Laptop. Aber auch als Zwei-SIM in einem Dual-SIM-Handy. So können Sie Telefonate über die eine SMS und Internet im Vodafone-Netz über die günstige Datenflat nutzen.´

Ab dem 25. Monat steigt der Preis des 5-GB-Tarifs auf 9,99 Euro und der des 10-GB-Tarifs auf 19,99 Euro an. Behalten Sie dies auf jeden Fall im Hinterkopf., um rechtzeitig zu kündigen, falls Sie dies wünschen.

