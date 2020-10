Tarif-Tipp: 10 GB LTE-Tarif für nur 12,99 Euro und jederzeit kündbar

Dennis Steimels

Für kurze Zeit gibt es bei diesem Anbieter ganze 10 GB LTE-Datenvolumen für 12,99 Euro! Hier gibt's alle Infos zum Schnäppchen-Tarif.

Der Mobilfunkanbieter PremiumSIM stockt für kurze Zeit den Tarif LTE XL 8 GB auf 10 GB auf und reduziert gleichzeitig die monatlichen Kosten von 14,99 auf 12,99 Euro! Und weil Sie jederzeit wieder kündigen können (mit einer Frist von 3 Monaten), sind Sie außerdem sehr flexibel. Laut Tarifrechner ist dies das aktuell beste Angebot mit einem solchen Datenvolumen. Die Aktion läuft bis zum 27. Oktober 11 Uhr .



LTE-Tarif mit 10 GB für 9,99 Euro: Das sind die Konditionen

Netz: O2



Datenvolumen: 10 GB mit LTE 50 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



12,99 Euro Grundgebühr pro Monat



Ohne & mit Laufzeit



Anschlussgebühr (ohne Laufzeit): 19,99 Euro

Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit): 0 Euro

Datenautomatik: ja, aber deaktivierbar

Aktion endet am 27.10.20 um 11 Uhr

Der Tarif beinhaltet auch eine Allnet-Flat, dank der Sie kostenfrei und unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken können. Mit einem Datenvolumen von 10 GB müssen Sie sich unterwegs kaum Gedanken um Ihren Verbrauch machen. Selbst Netflix-Serien und Filme können Sie unterwegs streamen. Pro Gigabyte können Sie etwa 4 Stunden streamen, wie Netflix angibt . Bei der 2-Jahres-Variante entfällt die Anschlussgebühr, bei der Option ohne Vertragslaufzeit (3 Monate Kündigungsfrist) zahlen Sie einmalig 19,99 Euro für den Anschluss.

Hier geht's zum sim.de-Angebot: 10 GB LTE für nur 9,99 Euro

Sollten Sie also auf der Suche nach einem möglichst günstigen Tarif mit hohem Datenvolumen sein, dann ist dies ein sehr interessantes Angebot.

Hinweis: Wenn Sie von einem anderen Tarif-Anbieter mit Ihrer Rufnummer zu sim.de wechseln, erhalten Sie einen Wechselbonus von 6,82 Euro. Das gilt allerdings nicht, wenn Sie innerhalb der Drillisch-Gruppe mit Ihrer Rufnummer umziehen.



