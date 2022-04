Tarif-Hammer: 20 GB LTE im Telekom-Netz für 14,99 Euro pro Monat

Dennis Steimels

Günstiger bekommen Sie derzeit kein Datenvolumen von 20 GB LTE im Telekom-Netz. Bis 20 Uhr können Sie sich das Scnäppchen sichern.

Vergrößern 20 GB LTE (Telekom-Netz) für unter 15 Euro im Angebot © leungchopan/Shutterstock.com / DG-Studio/Shutterstock.com / PC-WELT

Für kurze Zeitfinden Sie diesen attraktiven Tarif-Kracher auf einer speziellen Mobilcom-Debitel-Bestellseite : Satte 20 GB LTE-Datenvolumen im besten Telekom-Netz und Allnet-Flat zum Top-Preis von nur 14,99 Euro pro Monat . Im Tarifvergleich finden Sie derzeit kein besseres Angebot.



Zum Tarif-Angebot: 20 GB LTE im Telekom-Netz für nur 14,99 Euro

Das sind die Tarif-Konditionen:

Netz: Telekom

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Datenvolumen: 20 GB (LTE 25 Mbit/s)

Preis pro Monat: 14,99 Euro

Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



VoLTE ist möglich

WLAN-Call möglich

eSIM möglich



Nur 9,99 Euro einmalige Anschlussgebühr

Dieser Tarif mit hohem Datenvolumen eignet sich besonders für Smartphone-Nutzer, die viel Wert auf das aktuell beste Netz legen und vor allem auch viel im Mobilfunk unterwegs. Und auch, wenn Sie zwischendurch Videos und Filme mobil via Youtube, Netflix und Co. schauen möchten. Denn auch das ist mit 20 GB im Monat möglich. Pro Gigabyte können Sie etwa vier Stunden streamen, wie Netflix angibt . Der Tarif beinhaltet außerdem eine Telefonie- und SMS-Flat sowie eine EU-Flat. Der Anschlusspreis beträgt einmalig nur 19,99 Euro

Zum Tarif-Angebot: 20 GB LTE im Telekom-Netz für nur 14,99 Euro

Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus. Melden Sie sich gerne bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter .