Take-Two gibt unangekündigtes Spiel auf

Der GTA-Publisher Take-Two stoppt die bislang 53 Millionen US-Dollar teuren Arbeiten an einem geheimen Spiel.

Die Entwicklung von PC- und Videospielen wird immer teurer. Den bisherigen Rekord hält das 2009 veröffentlichte Spiel „Call of Duty: Modern Warfare 2“, welches inflationsbereinigt 298 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Schon auf Platz 2 folgt allerdings das 2013 veröffentlichte „Grand Theft Auto V“ von Rockstar Games, für das 291 Millionen US-Dollar in die Entwicklung geflossen sein sollen. Der für „GTA“ verantwortliche Publisher Take-Two hat nun die Arbeiten an einem noch nicht angekündigten Spiel eingestellt, welches bereits 53 Millionen US-Dollar in der Entwicklung gekostet haben soll. Der geheime Titel war beim „Mafia 3“-Entwickler Hangar 13 in Arbeit. Die Entwicklung des „Volt“ genannten Titel begannen laut Bloomberg schon im Jahr 2017.

Koop-Spiel für drei Teilnehmer

Durch mehrere Neuausrichtungen, technische Schwierigkeiten und die Folgen der Coronakrise sei die Entwicklung nicht wie geplant verlaufen. Laut Artikel habe es sich um ein Online-Spiel mit Superhelden gehandelt. Nach Angaben von Kotaku sei das Spiel als Koop-Titel für drei Spieler ausgelegt gewesen. Da der Publisher keinen Sinn mehr in einer Weiterentwicklung sah, wurde das Spiel nun eingestampft.

Was wird aus Hangar 13?

2K Games hat die Existenz des Spiels bestätigt und wolle sich dafür einsetzen, dass die Mitglieder von Hangar 13 ihre Jobs dennoch behalten können. Dem spricht jedoch entgegen, dass die meisten Mitarbeiter von der Einstellung ihres Titels aus dem Internet erfahren hätten. Wer also auf einen Nachfolger zu „Mafia 3“ gehofft hat, muss weiter darum bangen. Gut möglich, dass in einigen Monaten oder Jahren Gameplay-Szenen zum eingestellten Titel im Internet auftauchen.



