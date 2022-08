René Resch

Bei Media Markt erhalten Sie die Gopro Hero 9 Action-Cam im Bundle mit vielem Zubehör nur heute zum absoluten Top-Preis.

Vergrößern Tagesdeal bei Media Markt: Gopro Hero 9 Bundle zum Hammerpreis © Saturn / Gopro

Die Elektrofachhändler Media Markt & Saturn locken neben den aktuellen Aktionen nun auch mit täglichen Deals. Den "Deal des Tages" erhalten Sie dann zu besonders guten Konditionen bis zum Folgetag um 9 Uhr, sprich 24 Stunden lang. Ins Angebot kann dabei so ziemlich alles wandern - TVs, PC-Zubehör, Notebooks, Gaming-Artikel, Haushaltswaren und mehr.

Direkt zum Tagesdeal bei Saturn – bei Media Markt



Gopro-Bundle im Tagesdeal bei Media Markt

Im heutigen Tagesdeal erhalten Sie bei Saturn die beliebte Action-Cam Gopro Hero 9 Black im "Accessory Hard Bundle" für 388 statt 479,99 Euro. Die Lieferung des Gopro-Bundels erhalten Sie dabei versandkostenfrei.

Dass es sich bei dem Tagesdeal bei Media Markt um ein echtes Schnäppchen handelt, zeigt auch der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Bei keinem anderen Anbieter erhalten Sie das Gopro-Bundle aktuell günstiger-



Tagesdeal: Gopro Hero 9 Black Bundle © Gopro Gopro Hero 9 Black "Accessory Hard Bundle", Action-Cam, 5K, 4K, HD, WLAN, Touchscreen inklusive Bundle mit vielem Zubehör. Tagesdeal bei Media Markt: 388 statt 479,99 Euro



Der Lieferumfang des "Accessory Hard Bundles" enthält die Gopro Hero 9 Action-Cam, 2 wiederaufladbare Akkus, eine gebogene Klebehalterung, Befestigungsclip + Flügelschraube, das USB-C-Kabel sowie eine Fernbedienung und Trageband.

Das Black-Modell bietet eine 5K-Videoauflösung bei Frameraten von 30 fps. 4K Videos werden mit bis zu in 60 fps aufgenommen. In 2,7K können Slow-Motion-Videos in 120 fps aufgenommen werden und sogar satte 240 fps sind bei Full-HD möglich. Für Instagram-Nutzer interessant: Vertikale Aufnahmen werden von der Cam ebenfalls unterstützt. Fotos nimmt die Cam mit bis zu 20 Megapixel und 30 Bilder pro Sekunde auf. Für die maximale Qualität der Fotos sorgt ein Auto-HDR-Feature. An die Kamera kann per Adapter ein externes Mikrofon angeschlossen werden, um eine weitaus bessere Tonqualität zu erzielen.

Weitere Informationen zur Gopro Hero 9:



Nur noch kurze Zeit: Sommerschlussverkauf bei Saturn

Bei Saturn läuft momentan der große Sommerschlussverkauf. Hier erhalten Sie "Technik-Trends zum absoluten Top-Preis", darunter Laptops, Convertibles, Tablets, SSDs, TVs und mehr. Dabei läuft der Sommerschlussverkauf bei Saturn noch bis zum 14. August 2022.

SSV bei Saturn Noch bis zum 14.8.: Sommerschlussverkauf bei Saturn mit Technik-Schnäppchen zu Notebooks, Convertibles, Tablets, SSDs und mehr.

Zu den Deals der SSV-Aktion bei Saturn

