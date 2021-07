Tag Heuer: Smartwatch mit „Super Mario“-Branding

Michael Söldner

Für echte Nintendo-Fans hat Hersteller Tag Heuer ab übermorgen eine Smartwatch mit „Super Mario“-Branding im Angebot.

Vergrößern Die "Super Mario"-Smartwatch ist auf 2.000 Exemplare limitiert. © tagheuer.com

Ab dem 15. Juli will der Traditionshersteller Tag Heuer eine Sonderausgabe seiner Smartwatch „Connected“ in den Handel bringen, die in Zusammenarbeit mit Nintendo entstanden ist. Von der Smartwatch mit „Super Mario“-Branding soll es weltweit nur 2.000 Exemplare geben. Im Vergleich zum Standardmodell zeigt sich das Ziffernblatt sowie die gesamte Systemoberfläche im Look des berühmten Klempners „Mario“ von Nintendo.

Die Exklusivität hat jedoch ihren Preis: Satte 2.150 US-Dollar ruft Tag Heuer für das Sondermodell auf. Als Gegenleistung soll die bunte Uhr mit einem Band in der typischen Mario-Farbe am Handgelenk zu mehr Bewegung motivieren. Dabei spielt das Belohnungssystem eine entscheidende Rolle, welches erreichte Tagesziele mit Animationen honoriert. Das Ergebnis sind Animationen von „Mario“ mit den bekannten Gegenständen der Spiele wie Pilzen, Rohren oder Sternen.

Mit WearOS und 430-mAh-Akku

Rund um das Zifferblatt der „Super Mario“-Smartwatch von Tag Heuer sind zudem Pilz- und Sternsymbole angeordnet. Die als „ Tag Heuer x Super Mario Limited Edition “ bezeichnete Smartwatch setzt auf Wear OS. Die Uhr mit einem Durchmesser von 45 Millimetern soll wasserbeständig sein. Der Akku fasst 430 mAh. Die Uhr kann den Puls ihres Trägers überwachen und verfügt über eine Standorterfassung. Durch Wear OS als Betriebssystem lassen sich alle Widgets auf der Uhr nutzen, die in der Google Suite enthalten sind. So können beispielsweise E-Mails, Kalendereinträge, das Wetter oder Benachrichtigungen bequem an der Uhr angezeigt werden. Auch das Bezahlen per Google Pay ist möglich. Wem das „Mario“-Branding nicht mehr gefällt, der kann wahlweise auch andere Watch Faces als Design auswählen.

