René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie neben dem Holiday-Sale 15 Tage lang täglich ein kostenloses Top-Spiel.

Vergrößern Täglich kostenlose Spiele im Epic Games Store: Heute Loop Hero © Epic Games Store

Epic hat seinen jährlichen Holiday-Sale gestartet. Dieser läuft bis zum 6. Januar 2022 und bietet Rabatte bis zu 75 Prozent auf viele Spiele, Gutscheine und kostenlose Spiele.

Neben den herkömmlichen Rabatten bietet Epic Games abermals die beliebten Feiertags-Coupons im Wert von 10 Euro - diese können Sie beim Kauf von Spielen ab einem Wert von 15 Euro nutzen und erhalten dann wiederum neue. Weiterhin verschenkt Epic In-Game-Items für Fortnite, Rocket League und Warframe.

15 Tage lang Gratis-Games im Epic Games Store

Das eigentliche Highlight ist allerdings Epics Gratis-Aktion bei der Sie 15 Tage lang täglich ein neues Spiel geschenkt erhalten. Diese sind nicht wie sonst eine Woche lang erhältlich, sondern nur für 24 Stunden. Täglich im Epic Games Store vorbeischauen lohnt sich also. Alternativ erfahren Sie in diesem Beitrag, welches Game es aktuell gratis gibt. Die neuen Games gibt es dabei täglich ab 17 Uhr.



Heute: Loop Hero kostenlos

Heute gibt es das Indie-Game "Loop Hero" bei dem Sie mithilfe eines stetig wachsenden Deck mystischer Karten auf jeder der einzigartigen Expeditionsschleifen Gegner, Gebäude und Gelände für den Helden platzieren.

Loop Hero jetzt kostenlos der Ihrer Epic-Games-Bibliothek hinzufügen



" Der Lich hält die Welt in einer endlosen Zeitschleife gefangen und hat ihre Bewohner in ein Chaos ohne Ende gestürzt! Platziere mit deinem wachsenden Deck mystischer Karten auf jeder der einzigartigen Expeditionsschleifen Gegner, Gebäude und Gelände für den Helden. Finde und nutze mächtige Beute für jede Heldenklasse und baue das Lager der Überlebenden aus, um jedes neue Abenteuer in der Schleife besser zu beginnen. Schalte auf deiner Mission, den endlosen Kreislauf der Verzweiflung zu durchbrechen, neue Klassen, neue Karten und teuflische Wächter frei."

Morgen: Second Extinction

Laut einem Leaker auf der Seite Deallabs (gleichermaßen das französische Mydealz) wird es ab 17 Uhr das Spiel Second Extinction kostenlos zum Download im Epic Store geben. Die Leaks lagen dabei bisher immer richtig, so gehen wir davon aus, dass diese auch in dem Fall des Koop-Shooters recht behalten.