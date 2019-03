Tacoma: Top-Spiel gratis im Humble Store

Panagiotis Kolokythas

Im Humble Store wird wieder ein cooles Spiel verschenkt. Dieses Mal: Das 3D-Abenteuerspiel Tacoma im Wert von 20 Euro.

Vergrößern Tacoma gibt es kurze Zeit gratis zum Download im Humble Store

Der Humble Store hat zum Wochenende hin wieder die Spendierhosen an: Für kurze Zeit gibt es das Spiel Tacoma von The Fullbright Company gratis zum Download. Alles was man tun muss, um das Spiel zu erhalten, ist, sich beim Humble Store anzumelden, sich für den Newsletter anzumelden und dann den "Get the Game"-Button anzuklicken. Wer den Newsletter vom Humble Store bereits abonniert hat, erhält das Spiel natürlich ebenfalls.

Um Tacoma schließlich für Windows, Mac oder Linux herunterzuladen, klicken Sie auf den "Download Now"-Button in der Benachrichtigungsmail vom Humble Store. Sie werden auf eine Website umgeleitet, wo sie ganz unten den eigentlichen Download anstoßen können. Wählen Sie zunächst die gewünschte Plattform aus und ob Sie den Download via Direkt-Link oder BitTorrent-Link durchführen wollen. Die Download-Größe liegt bei 2,6 Gigabyte. Das Angebot endet am Sonntagabend um 18 Uhr deutscher Zeit.



Zum Gratis-Spiel Tacoma im Humble Store

Das Spiel Tacoma erschien im Sommer 2017 für Windows, macOS und Linux. In dem 3D-Adventure landet die Protagonistin im Jahre 2088 auf einer Raumstation, auf der sich seltsame Dinge mit der Besatzung ereignet haben. Im Laufe der Story erfahren Sie die Hintergründe. In dem Spiel erwartet Sie keine Nonstop-Action, sondern es geht vor allem um das Erzählen der Geschichte und das Leben und Arbeiten der Besatzung auf einer Hightech-Raumstation.

Die Sprachausgabe in Tacoma erfolgt in englischer Sprache. Das Spiel besitzt aber auch deutsche Untertitel und die gesamte Oberfläche ist in deutscher Sprache. Entwickelt wurde Tacoma von The Fullbright Company. Das Erstlingswerk des Studios war übrigens Gone Home , in dem mit Preisen überschütteten Spiel wird die spannende Story von einem Mädchen erzählt, das nach einem Europa-Aufenthalt nach Hause zurückkehrt und entdeckt, dass ihre Familie verschwunden ist.